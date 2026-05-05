Faustino Oro y un excelente arranque en el Open de Cerdeña, en busca de la ultima norma

Es prometedor el arranque de Faustino Oro en el torneo Open de Cerdeña. El niño prodigio argentino de 12 años busca la tercera y definitiva norma que lo consagre como uno de los grandes maestros más precoces de la historia del ajedrez. Recordemos que Faustino tiene dos normas de gran maestro logradas en torneos cerrados, y que, por una reglamentación reciente, una de esas tres normas debe ser conseguida en un torneo abierto. Esto implica una dificultad adicional, y vamos a explicar por qué.

¿Cuál es la dificultad añadida de la norma en un torneo abierto? En un torneo cerrado, donde juegan todos contra todos, el jugador sabe de antemano cuantos puntos tendrá que sumar para obtener la norma de gran maestro.

𝐅𝐀𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐎𝐑𝐎 𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀 𝐘 𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐀 𝐑𝐎𝐍𝐃𝐀🤝



El argentino se encuentra en el Abierto de Cerdeña intentando conseguir el tan buscado título de Gran Maestro. Tras la ronda 2, lleva 1.5 puntos de 2 posibles. pic.twitter.com/3XEDnT9lEL — Chess.com en Español (@chesscom_es) May 4, 2026

En cambio, en un torneo abierto, la situación es distinta. Se trata de torneos masivos, en los que participan muchos jugadores. Se disputan a nueve partidas, y el pareo se va haciendo ronda por ronda, de acuerdo con los resultados que se producen en el torneo. En este caso, para conseguir una norma de gran maestro, es necesario, primero, enfrentarse con tres grandes maestros, un factor que en un torneo fuerte, como lo es este Open de Cerdeña, en el que juegan unos 30 grandes maestros, es razonablemente probable. Pero no es algo seguro. Vale recordar lo que ya le pasó a Faustino: en el anterior Open de Menorca, pese a cumplir un buen desempeño, no le tocó cruzarse con ninguno de los tres grandes maestros requeridos.

Luego, según el promedio de ranking Elo de sus rivales, debe cumplir con una determinada expectativa. Como el promedio Elo de los rivales recién se completa con el rival de la última ronda, normalmente hay que esperar hasta entonces para saber con exactitud los puntos que tiene que conseguir. Se entiende que, si, cuando faltan pocas rondas para finalizar la competencia, Faustino, o cualquier otro jugador, viene realizando una buena performance, se dice que está en “puntaje de norma”.

Luego de toda esta explicación, hay que consignar que, pasadas las primeras cuatro rondas, Faustino ganó dos partidas, ambas con blancas, y empató las otras dos con negras. El empate que logró en la cuarta ronda es un resultado importante.

Oro se mantiene invicto en Italia después de cuatro rondas Frans Peeters

Primero, porque fue ante un gran maestro, el primero de los tres que necesita tener del otro lado del tablero. Segundo, porque se trató del indio Murali Karthikeyan, cuarto preclasificado del certamen, con 2648 de Elo, que lo aventaja en más de cien puntos de ranking (Faustino tiene 2528). Tercero, porque lo consiguió luego de una difícil defensa, a partir de una posición delicada en que emergió de la apertura.

Es fundamental para llegar a ser un jugador fuerte en ajedrez, dominar la técnica defensiva. No sólo en la pericia de juego, sino en el temple psicológico. Todos los jugadores con más de 2600 de Elo son muy hábiles en sembrar trampas posicionales, y en mantener la compostura, así que es necesario estar a la altura de esa exigencia.

Luego de cuatro jornadas, Oro ocupa el 19° puesto en el Open de Cerdeña, con 3 puntos. Sin puntaje ideal, hay 12 jugadores que ocupan el primer escalón con 3,5 unidades, entre ellos el ruso Ian Nepomniachtchi y el alemán Frederik Svane.

Mañana, con piezas blancas, Faustino enfrentará al gran maestro indio Mittal Aditya, sumando de este modo, al segundo de los tres grandes maestros que necesita enfrentar. Así que, otra vez, como suele hacerlo en cada torneo, Faustino Oro tuvo una largada promisoria. Veremos en los próximos días si, por fin, la bendita norma cae del lado correcto.