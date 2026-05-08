Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes continúa el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico y en la cuarta jornada se disputan partidos de la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad comienza a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, en el Campo Centrale hay duelo de alemanes desde no antes de las 8 (hora argentina) entre Daniel Altmaier y Alexander Zverev (2°), segundo máximo favorito al título por la ausencia del español Carlos Alcaraz por lesión. A continuación, el serbio Novak Djokovic (3°) choca con el croata Dino Prizmic (Q) mientras que desde no antes de las 15.30 el local Lorenzo Musetti (8°) se mide con el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Alexander Zverev debuta este viernes en el Masters 1000 de Roma THOMAS COEX - AFP

En el BNP Paribas Arena el día empieza con el australiano Alex De Miñaur (6°) vs. el anfitrión Matteo Arnaldi (WC). La jornada tiene presencia de dos argentinos: Sebastián Báez choca con el kazajo Alexander Bublik (9°) desde no antes de las 11 en el Supertennis Arena mientras que Francisco Cerúndolo (25°) juega ante el chileno Alejandro Tabilo desde no antes de las 9 en el Pietrangeli.

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Roma

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Roma

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma

Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10

Novak Djokovic (Serbia) - 6

Thomas Muster (Austria) - 3

Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2

Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Carlos Alcaraz, ausente en esta edición del Masters 1000 de Roma, le ganó la final a Jannik Sinner en 2025 TIZIANA FABI - AFP

En el certamen femenino abren la jornada en el Campo Centrale la polaca Iga Swiatek (4ª) vs. la estadounidense Caty Mcnally mientras que en el Supertennis Arena lo hacen Jessica Pegula (6ª) vs. la tunecina Zeynep Sonmez y, a continuación, la ucraniana Elina Svitolina (7ª) enfrenta a la local Noemi Basiletti. Desde no antes de las 11 (hora argentina), pero en el BNP Paribas Arena, la kazaja Elena Rybakina (2ª) choca ante la griega María Sakkari.

Solana Sierra es la única argentina en el cuadro principal y está en la tercera ronda, donde se medirá con Coco Gauff (3ª). En su debut derrotó a la germana Tamara Korpatsch por 6-3 y 6-1 mientras que en la segunda ronda sacó a Anhelina Kalínina por 6-2 y 6-3.

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Roma

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Roma

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Roma

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma