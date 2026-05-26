Boca Juniors vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 concluirá este jueves 28 de mayo con los encuentros de la zona D, en la que, en simultáneo desde las 21.30 (horario argentino), Boca Juniors recibirá a Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil hará lo propio con Barcelona de Ecuador.

El encuentro entre el xeneize y la Franja se disputará en la Bombonera con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Para el equipo del barrio porteño de La Boca no hay demasiadas opciones: necesita ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final porque se ubica tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. Tiene por encima a los brasileños con ocho unidades y a su rival de turno, que es el líder con 10 y llegará a la Argentina con la ilusión de llevarse el pase a la siguiente instancia.

En caso de imponerse, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la U y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada. El mismo, denominado “olímpico”, privilegia los cruces entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar posiciones. En la primera rueda, el equipo argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganado los dos partidos entre sí.

En la primera fecha de la Copa Libertadores 2026, Boca le ganó a Universidad Católica 2 a 1 RODRIGO ARANGUA - AFP

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanzará con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona, Boca y los brasileños quedarán con siete unidades pero en los partidos entre ellos el equipo de Belo Horizonte cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera.

En caso de quedar eliminado de la Libertadores, Boca pasará a jugar un cruce eliminatorio con un equipo que resulte segundo en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana y, en caso de imponerse, seguirá compitiendo en ese certamen.

De cara al compromiso que marcará el balance del primer semestre, en el que fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, el xeneize tiene bajas importantes. Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de sanción por la expulsión que sufrió ante Barcelona en Ecuador mientras que Ayrton Costa llegó al límite de amonestaciones. Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y está descartado mientras que a Miguel Merentiel lo esperarán hasta último momento porque también acarrea una dolencia. Marco Pellegrino, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Milton Giménez se perfilan para ocupar sus lugares.

Universidad Católica depende de sí misma, más allá de la dificultad que le significa jugar en la Bombonera. Con la igualdad se mete en octavos y ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha del Grupo D con victoria de Boca por 2 a 1 en el Claro Arena de Santiago con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja sobre el final.

El historial, incluyendo ese cruce, tiene 12 partidos con ocho triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates.