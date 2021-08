El mejor ajedrecista argentino quedó varado y pide ayuda al Gobierno

Con apenas 22 años, el argentino Alan Pichot es toda una figura en el mundo del ajedrez. No solo es el futuro, sino que ya es el presente del deporte. Hace unos meses, el joven viajó a disputar un torneo mundial y ahora le reclama al Gobierno nacional, a través de las redes sociales, poder retornar a la Argentina.

“Por supuesto que sigo sin ayuda para volver a mi país”, escribió en su cuenta de Twitter esta mañana y mencionó al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Termine el torneo! Fue un mes muy cargado con demasiado ajedrez y estoy feliz de que haya terminado, hora de sacar conclusiones! Por supuesto que sigo sin ayuda para volver a mi país @MatiasLammens @ines_arrondo @DeportesAR, se podrán encargar y ayudarme una vez que lo necesito? — Alan Pichot (@alan_pichot1) August 4, 2021

Días atrás, el Gobierno nacional le otorgó cupos extras para el regreso al país de los deportistas olímpicos que aún se encuentran en Tokio disputando los Juegos Olímpicos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación indicó: “Se otorgaron cupos extras para que los atletas e integrantes de la delegación argentina puedan regresar al país una vez terminada su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Deberán cumplir las normas establecidas para viajeros al momento de su arribo, en el contexto de la pandemia de Covid-19″.

Los Pumas, que finalizaron su participación en los Juegos y obtuvieron la medalla de bronce, habían reclamado a viva voz su deseo de retornar al país, algo que se les había vedado en un primer momento.

Atento a esa normativa que dispuso el Gobierno, Pichot también hizo público su malestar en la misma red social: “Yo califico como deportista que salió a representar a su país y no puede volver? ¿O para eso tengo que ser olímpico? Estoy en una competencia en el exterior, vengo de representar al país en un mundial y no puedo volver. Una solución no me vendría mal...”, reclamó el ajedrecista, y otra vez lo arrobó a Lammens.

