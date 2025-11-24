Empieza el Campeonato Argentino de Ajedrez: Flores va por su octava corona y las posibilidades de Facundo Oro
Con 12 protagonistas, se desarrolla el certamen más trascendente de la temporada en Buenos Aires
Este martes, desde las 15, en la Casa de la Ciudad (Uspallata 3150, CABA) comenzará el Campeonato Argentino de Ajedrez en su centésima edición. Serán doce jugadores los que participarán de la competencia, con el principal atractivo de la presencia de Faustino Oro entre ellos. Para Faustino, que viene de lograr un resonante triunfo sobre el número 1 nacional, Sandro Mareco, este campeonato es un desafío mayor. Si gana el torneo, con 12 años, sería extraordinario, ya que el campeón más joven, Hugo Spangenberg, lo consiguió a los 18 años. Su creciente nivel de juego lo acredita como uno de los favoritos.
Faustino también tendrá aquí la oportunidad de obtener su segunda norma de gran maestro, de las tres que se necesitan para cumplimentar el título. Pero no será fácil, tendrá duros rivales, cada uno de los cuales presta su cuota de interés al torneo. A grandes rasgos, y sin entrar en detalles, la composición del torneo se hace así: una mitad por invitación, siguiendo el orden del ranking Elo para ello, y otra mitad por jugadores clasificados de una instancia semifinal.
Primero hay que señalar las ausencias; por ejemplo, Sandro Mareco, actual campeón, no será de la partida. Otros ausentes de prestigio son Fernando Peralta, que reside en España y no pudo venir, y Rubén Felgaer, que casi no juega últimamente. Así las cosas, el principal favorito es Diego Flores. Diego ya es siete veces campeón argentino, y buscará su octava corona, lo que le permitiría igualar al legendario Miguel Najdorf, que, con ocho campeonatos en su haber, es el que más veces lo ganó.
Otro candidato es Federico Pérez Ponsa, siempre bien preparado y con un alto nivel de eficiencia. Siguiendo el ordenamiento por ranking, viene Pablo Acosta, el gran maestro más reciente de Argentina, de excelente rendimiento en los últimos torneos. En cuarto lugar, está Faustino Oro, del que ya hemos hablado. Este sería el póquer de favoritos. Cualquier otro que gane, sería una sorpresa considerable. Leonardo Tristán, gran maestro ranqueado en quinto lugar, tiene nivel para hacerlo, pero viene jugando poco en los últimos tiempos, y dará ese hándicap.
Mario Villanueva es un perito teórico; no será un rival fácil para nadie. Diego Valerga, pediatra de profesión, es un ajedrecista de calidad, pero alterna el ajedrez con su trabajo, lo que le resta opciones. Después tenemos a David Gómez, ajedrecista de mediana edad, que ha progresado mucho en tiempos recientes. Julián Vilca, salteño, al igual que Acosta, es una señal de lo vivo y latente que está el ajedrez del interior del país, particularmente en Salta, provincia de gran tradición ajedrecista.
Cristian Dolezal es un viejo guerrero del ajedrez argentino, jugador impredecible a la hora de descifrar sus jugadas. Otro tenaz batallador es Pablo Barrionuevo. Y para cerrar esta revisión, una palabra aparte para la única mujer concursante, Candela Francisco, de 19 años. Candela es la mejor jugadora argentina, y, tanto por edad, como por cualidad de juego, tiene mucha proyección. Ella sintoniza sus tiempos como estudiante de derecho y ajedrecista. Tendrá un exigente desafío ante todos varones que querrán ganarle, pero Candela no tiene miedo y puede amargar a más de uno.
Ya en la primera fecha habrá algunos duelos trepidantes, como los cruces de grandes maestros ente Flores vs. Acosta y Tristán vs. Pérez Ponsa, y también, por supuesto, la partida Oro vs. Villanueva atraerá el interés de los aficionados.
Es momento de brindar por el inicio del centésimo Campeonato Argentino de Ajedrez. Ha corrido mucho el tiempo, desde que Damián Reca, en 1921, ganara el primero. El prestigio del torneo se mantiene incólume hasta el presente.
