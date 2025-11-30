Faustino Oro y Diego Flores, los punteros del Argentino de Ajedrez

Luego de superar el ecuador del torneo, Faustino Oro y Diego Flores comparten el liderazgo del Campeonato Argentino de Ajedrez, seguidos a medio punto por Leonardo Tristán y Julián Villca. Para Faustino, el triunfo conseguido el domingo es doblemente importante; por un lado, le permite borrar el mal sabor de boca de la derrota en la ronda anterior a manos de Leonardo Tristán, y por otro, consigue mantener sus chances de ganar el torneo y de conseguir su segunda norma de gran maestro. Recordemos que se necesita lograr 8 ½ sobre 11 para obtener la norma, y de momento lleva 4 ½ sobre 6. Tiene que obtener 4 puntos en las 5 partidas que le quedan. Todavía es un objetivo difícil.

En esta sexta ronda casi todas las partidas se definieron, prueba del espíritu de lucha que prima en la competición. El único empate se dio en la partida entre Leo Tristán y Diego Flores, que nunca salió de los límites de una estricta paridad. Ambos jugadores se mantienen así con chances de ganar el torneo.

Diego Flores empató con Leonardo Tristán Fabián Marelli

Una derrota inesperada, y que compromete seriamente sus opciones en el torneo, fue la que sufrió Federico Pérez Ponsa, que con piezas blancas había conseguido una posición atacante frente a Diego Valerga, pero se fue enredando solo, y el doctor no perdonó errores. Por su parte, Julián Villca batió a Pablo Barrionuevo, con lo que sigue haciendo un gran torneo. Mario Villanueva, uno de los que mejor está jugando, consiguió su primera victoria, ante el juego irregular de Cristian Dolezal. Y Candela Francisco está sufriendo la exigencia de los torneos masculinos. Seguramente esto le servirá de experiencia en el futuro. El domingo debió inclinar su rey ante Pablo Acosta.

La partida de Faustino, como suele pasar, fue la última en terminar. En la apertura, David Gómez planteó con blancas un esquema de control, imagino que para evitar que Faustino Oro lleve la iniciativa. El juego avanzaba bajo el imperativo del equilibrio, pero Faustino, una vez más, se las ingenió para alterar la medianía. Primero consiguió el dominio de la columna “c”, y luego propició que las blancas debilitaran su flanco rey. Bastaron un par de errores de Gómez para que el Messi del ajedrez, armara una batería de ataque con dama y torre, irresistible para el rey blanco.

Julián Villca derrotó a Pablo Barrionuevo Fabián Marelli

Gomez, David vs. Oro, Faustino

1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.Cf3 e6 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Ac4 Ae7 8.0–0 0–0 9.De2 a6 10.Td1 Cd7 11.De4 dxe5 12.dxe5 b5! 13.Axd5 exd5 14.Dc2 Las blancas podían haber capturado el peón, pero luego de 14. Dxd5 Cc5 15. Dxd8 Txd8 16.Txd8 Axd8, el peón de menos está compensado por la actividad de la piezas negras, y sobre todo por el caballo que presionará desde d3.Cb6 15.Ae3 Cc4 16.Ad4 Ag4 17.b3 Ca5 18.De2 Tc8 19.h3 Ah5 20.Cbd2 Tc2 21.De3 Dc8 22.Cf1 Cc6 23.Td2 Txd2 24.C1xd2 Cb4 25.Ce1 Cc2 26.Cxc2 Dxc2 27.Cf1 Tc8 28.Cg3 Ag6 29.e6 f6 30.h4 h6 31.h5 Ae4 32.Te1 Ab4 33.Te2 Dd1+ 34.Rh2 Ad6 Ya la posición de Faustino es algo mejor. 35.f4 f5 36.Cxe4 dxe4 37.Ae5 Axe5 38.fxe5 Dd5 39.Df4 Dxe6 40.Tf2 Tf8 En el apuro de tiempo, Faustino omite la simple 40...Te8, que, después de 41.Dxf5 Dxe5+, lo llevaba a un final de torres con peón de más 41.g4 De8 42.gxf5 Dxh5+ 43.Rg3 e3 44.Tf3 Ahora el que se equivoca es David Gómez. Debió capturar el peón, y aceptar el final de damas con peón de menos, que al menos le brindaba alguna esperanza de tablas. e2 45.Rf2 Dh1! 46.Rxe2 Td8! El juego combinado de Faustino con dama y torre, merece estudio por la precisión y geometría de movimientos 47.Tf1 Dg2+ 48.Tf2 Dd5! 49.Tf3 Dd1+ 50.Rf2 Td2+ 51.Rg3 Dg1+ 52.Rh3 Dh1+ 53.Rg4 Tg2+ 54.Tg3 Th2! 0–1 La amenaza ..Th4+ es imparable. Fino repujado final de Faustino.

Las posiciones