"Creo que estaría cerca". En su cuenta de Instagram, Magnus Carlsen imaginó un duelo (Photoshop mediante) contra Beth Harmon, la heroína ficticia de la exitosa serie "Gambito de Dama". El éxito de Netflix no solo le trajo réditos a la plataforma, sino que disparó los números de los sitios de ajedrez y las descargas de aplicaciones, en un inédito boom del deporte. Una popularidad inesperada. Y a tono con este golpe de efecto, su voz era una de las más esperadas. Por eso, causaron revuelo las entrevistas que se publicaron el último fin de semana, tras un ronda de medios del jueves pasado. Carlsen no ahorró en elogios a la serie, pero también dejó un crudo mensaje sobre el trato del mundo del ajedrez a mujeres y niñas a lo largo de la historia.

El N° 1 del mundo dijo que la serie "hizo el ajedrez mejor", pero advirtió que el juego aún tiene un largo camino por recorrer para erradicar su persistente cultura sexista. Cuando Insider, uno de los medios invitados, le preguntó qué pensaba sobre Gambito, Carlsen fue elogioso y decidió resaltar las habilidades de juego de ajedrez de Harmon, en lugar de su género. "Este es un problema que ha existido en el ajedrez durante mucho tiempo", dijo el noruego en el contacto vía Zoom, según consigna The Guardian. "Las sociedades de ajedrez no han sido muy amables con las mujeres y las niñas a lo largo de los años. Ciertamente es necesario que haya un pequeño cambio en la cultura", agregó.

Eso sí, no todos piensan igual. Y así lo explican en el periódico británico: "Incluso si la serie de Netflix se considera un posible catalizador del cambio, los comentarios de Carlsen contrastan con una larga historia de sexismo en la cima del ajedrez. Nigel Short, el antiguo número 3 mundial de Gran Bretaña, argumentó repetidamente que los hombres están "programados" para ser mejores en el juego que las mujeres, a pesar del desacuerdo de los neurocientíficos, y afirmó que hay un "enorme abismo de habilidades" entre los géneros. Bobby Fischer dijo que no había jugadoras de primer nivel en su época porque "simplemente no son tan inteligentes" y "deberían quedarse estrictamente en casa". Incluso Garry Kasparov, quien luego se retrajo de sus comentarios y fue asesor de los creadores de la serie, una vez afirmó que el ajedrez no encaja adecuadamente con las mujeres".

Esos comentarios provocaron críticas por parte de las principales jugadoras. Y el jueves pasdao, Carlsen estuvo de acuerdo con las mujeres y apuntó: "No creo que, en principio, las mujeres tengan una habilidad menos natural para ser grandes en el ajedrez que los hombres". Y agregó: "Ciertamente es necesario que haya un pequeño cambio de cultura". En "el mundo real", Carlsen argumenta que la estructura actual de torneos 'abiertos' para cualquier jugador junto con las competencias solo para mujeres resulta inútil. "O debe haber solo torneos abiertos, o solo torneos masculinos y femeninos", dijo. Eso sí, algo aparece en el alto nivel: la escasez de jugadoras es más obvia en la cima del juego, por lo que Carlsen cree que "la generación más joven es mucho más representativa" y que "no hay tanta diferencia entre niños y niñas, por lo que claramente el problema es más adelante".

La serie protagonizada por Anya Taylor Joy cosechó elogios y público en la misma proporción. Así, se convirtió en la miniserie más vista de la historia de Netflix, según informó ayer LA NACION: la vieron 62 millones de suscriptores en los primeros 28 días desde su estreno. Además, según la información divulgada por la plataforma, la ficción estuvo en el puesto número uno de su ranking en 63 países incluidos la Argentina, Reino Unido, Israel y Sudáfrica y en la lista de las diez más vistas en 92 territorios.

