escuchar

En Latinoamérica, cada país cuenta con sus referentes ajedrecísticos, siendo unos pocos los que tienen alcance mundial. En el caso de México, resulta que el mejor ajedrecista mexicano de todos los tiempos, Gilberto Hernández, está, hace mucho tiempo, radicado en la Argentina. Tal vez, el hecho de no ser argentino lo haga pasar un poco desapercibido en el ámbito local, pero lo cierto es que pasados ya los 50 años de edad, se mantiene vigente, mostrando su talento y conocimiento en cada torneo en que interviene.

Así ocurrió con el primer puesto que logró en el reciente torneo abierto del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, una institución ejemplar en la organización de eventos ajedrecísticos de todo tipo. Hernández jugó con solvencia y profesionalismo, como lo hace en cada una de sus presentaciones. Los maestros argentinos lo respetan y le temen, porque Gilberto siempre está bien preparado y es muy difícil de vencer.

La familia Hernández Amura, hace tres años; viven en San Luis

Su relación con la Argentina data de hace más de dos décadas, cuando se casó con la gran maestra argentina Claudia Amura y juntos se radicaron en la provincia de San Luis. Tuvieron cuatro hijos, Gilberto, Luis, Santiago y Rocío, que se tomaron el ajedrez como hobby, pero no profesionalmente.

Mientras ellos crecían, durante todo ese tiempo hasta el presente, Gilberto compaginó actividades docentes, su carrera deportiva y, cuando pudo, los viajes a su México lindo y querido. Al conversar con él se puede conocer mejor su relación con el país: “La adaptación a la Argentina me resultó fácil, es un país parecido a México en mi opinión. Me gusta mucho este país, físicamente muy variado y muy hermoso; particularmente me gusta el sur. Hace poco conocí el Perito Moreno y me fascinó. También la comida, la gente y las costumbres”.

Amplía Hernández: “El hecho de que Argentina tenga una gran tradición ajedrecística, con tantos buenos jugadores, facilitó mi inserción en el país. De hecho, fue el primer país que visité siendo adolescente, vine a jugar un torneo juvenil. En San Luis, donde vivo, hay un programa de enseñanza de ajedrez en la niñez, cosa que me parece muy buena porque el ajedrez es una herramienta pedagógica de primer orden”.

Gilberto Hernández, el mexicano de mejor ranking en la actualidad, en plena partida @CODEGuanajuato

México, igualmente, sigue estando cerca. “Aunque extraño, siempre que puedo voy de visita. Allá me dicen que se me está ablandando el estómago en Argentina, porque cada vez uso menos picante en las comidas”, bromea.

Gilberto cuenta con un largo camino ajedrecístico. Vivió en España en su juventud, antes de recalar en nuestro país, y se especializó en los torneos rápidos, que eran más prácticos y rentables que los normales. “En Argentina, el primer torneo importante que gané fue el Abierto de la Legislatura de Buenos Aires; en el plano internacional, el que recuerdo como más emotivo fue uno que gané en Francia a los 20 años, venciendo a fuertes grandes maestros. Ese éxito fue uno de los más brillantes de toda mi carrera”, recuerda. Hay que agregar que Gilberto le ganó partidas a algunos de los mejores jugadores del mundo: Korchnoi, Gulko, Chernin, Akopian, entre otros.

Además, proyecta: “Argentina tiene una generación de niños y jóvenes como yo nunca he visto, por lo menos en países latinos. Se la puede llamar la generación de oro, por Faustino Oro, que tiene 10 años, pero hay muchos más, como Llan Schnaider, o los hermanos Fiorito. Pienso que hay que apoyar a estos juveniles porque nos van a dar muchas alegrías”.

Gilberto Hernández suele defender el primer tablero de México en cada olimpiada. Pero aquí, en el ambiente del ajedrez vernáculo, todos lo consideran un argentino más.