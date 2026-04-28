Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este martes continúa el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a los octavos de final del torneo masculino y a los cuartos del femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, en el estadio Manolo Santana la jornada se abre con Jannik Sinner (1°) vs. el británico Cameron Norrie (19°). Desde no antes de las 11 (hora argentina) juegan el checo Vit Kopriva ante el local Rafael Jodar (WC) mientras que el último duelo es desde no antes de las 16.30 entre Jakub Mensik (23°) y el alemán Alexander Zverev (2°), segundo preclasificado ante la usencia de Carlos Alcaraz.

En el escenario Arantxa Sanchez Stadium el primer partido tiene a Tomás Etcheverry (25°) ante el galo Arthur Fils (21°). En continuado se miden el checo Jiri Lehecka (11) vs. el italiano Lorenzo Musetti (6°); el griego Stefanos Tsitsipas vs. el noruego Casper Ruud (11°), que es el campeón defensor del título; Francisco Cerúndolo (16°) vs. el belga Alexander Blockx; y, por último, el ruso Daniil Medvedev (7°) vs. el italiano Flavio Cobolli (10°).

Cuadro del Masters 1000 de Madrid masculino

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

2009: Roger Federer (Suiza).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Roger Federer (Suiza).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Rafael Nadal (España).

2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Alexander Zverev (Alemania).

2019: Novak Djokovic (Serbia).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Alexander Zverev (Alemania).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2024: Andrey Rublev (Rusia).

2025: Casper Ruud (Noruega).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal (España) - 5 títulos

Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) - 1

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia en el Masters 1000 de Madrid

En el torneo femenino se desarrollan dos duelos de cuartos de final, ambos en el estadio Manolo Santana. Desde no antes de las 8 (hora argentina) la canadiense Leylah Fernández (24ª) juega con Mirra Andreeva (9ª) y desde no antes de las 15 lo hacen la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), campeona defensora de la corona y una de las máximas ganadoras de la historia con tres títulos, contra la estadounidense Hailey Baptiste (30ª).

Los otros dos partidos de cuartos tendrán lugar el miércoles: la ucraniana Marta Kostyuk vs. la checa Linda Noskova (13ª) y la checa Karolína Plíšková vs. la austríaca Anastasia Potapova.

Cuadro del Masters 1000 de Madrid femenino

El cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid femenino

Todas las campeonas del Masters 1000 de Madrid

2009: Dinara Safina (Rusia).

2010: Aravane Rezai (Francia).

2011: Petra Kvitová (República Checa).

2012: Serena Williams (Estados Unidos).

2013: Serena Williams (Estados Unidos).

2014: Maria Sharapova (Rusia).

2015: Petra Kvitová (República Checa).

2016: Simona Halep (Rumania).

2017: Simona Halep (Rumania).

2018: Petra Kvitová (República Checa).

2019: Kiki Bertens (Países Bajos).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2022: Ons Jabeur (Túnez).

2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2024: Iga Swiatek (Polonia).

2025: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid