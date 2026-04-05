Javokhir Sindarov, el joven uzbeko que llegó al ajedrez para atropellar a una generación

Un arranque espectacular de Javokhir Sindarov, signó la primera vuelta del torneo de Candidatos que se disputa en la isla de Chipre. Uzbeko, de veinte años, Sindarov es de la misma generación que el campeón mundial Dommaraju Gukesh. Su comienzo con seis puntos sobre siete posibles, que incluye un triunfo sobre quien por ahora es su principal rival, Fabiano Caruana, lo pone en inmejorable posición para ganar el torneo y con ello el derecho a disputar un match por el título con Gukesh. Caruana está segundo, pero un punto y medio por detrás.

Pareciera que estos jóvenes han venido a atropellar a la generación de Carlsen, que dominó el ajedrez mundial en los últimos quince años.

Javokhir Sindarov, el uzbeko que quiere cambiar el dominio del noruego Magnus Carlsen FIDE

Normalmente, en un torneo de primerísimo nivel como este, es difícil que los jugadores se saquen grandes diferencias, dada la depurada técnica defensiva que todos poseen. Este desempeño de Sindarov, trae a la memoria, aquel fastuoso seis y medio sobre siete de Veselin Topalov en Potrero de Funes (San Luis) 2005, también en la primera vuelta, que le permitió al búlgaro, coronarse campeón del mundo.

En estos casos, además de la diferencia que va sacando en puntos el jugador que lidera, también gana en confianza, jugando cada vez mejor, mientras que sus rivales se ven intimidados y desbordados. Aquí, la única posibilidad de que haya torneo, la veo en la partida revancha de la segunda vuelta, entre Caruana, que irá con piezas blancas, y Sindarov, con la obligación de ganar para el italoamericano. De los demás jugadores, ninguno se está luciendo especialmente, más bien vienen haciendo el modesto rol de partenaires.

Sindarov ha declarado que todavía no se plantea ser campeón del mundo, sino consolidarse entre los mejores del mundo. Es una buena estrategia concentrarse en ganar el torneo, sin pensar en atracciones distractorias.

En el Candidatos Femenino, lidera la ucraniana Muzychuk, que es la jugadora que entró a último momento de reemplazo ante la deserción de la india Humpy Koneru, a quien le pareció demasiado riesgoso viajar y jugar en Chipre, con la guerra de medio oriente tan cerca.

Javokhir Sindarov tiene 20 años y su objetivo es consolidarse entre los mejores del mundo

Javokhir Sindarov es el rostro más visible de la nueva generación del ajedrez de elite. Nacido el 8 de diciembre de 2005 en Taskent, Uzbekistán, se convirtió en gran maestro a los 12 años, 10 meses y pocos días, una marca que en su momento lo ubicó como el segundo GM más joven de la historia. Formado en una escuela ajedrecística que en la última década transformó a Uzbekistán en una potencia mundial, Sindarov creció al calor de una política deportiva estatal que apostó fuerte al desarrollo del talento juvenil.

Desde muy temprano mostró un perfil competitivo poco común. Fue campeón escolar asiático, campeón juvenil continental y doble campeón absoluto de Uzbekistán (2019 y 2021). Su consolidación internacional llegó con la medalla de oro por equipos en la Olimpíada de Chennai 2022, donde Uzbekistán sorprendió al mundo destronando a las selecciones tradicionales. Allí, Sindarov confirmó que no era solo una promesa juvenil, sino un jugador preparado para competir al máximo nivel.

Javokhir Sindarov defeats world no. 3 Fabiano Caruana to reach an incredible 3.5/4 score and the sole lead by a full point!https://t.co/wWhYyMzwY5#FIDECandidates pic.twitter.com/7JcnQWYcTD — chess24 (@chess24com) April 1, 2026

El gran salto llegó en 2025, cuando ganó la Copa del Mundo de la FIDE, derrotando en la final al chino Wei Yi en los desempates. Ese triunfo lo clasificó al Torneo de Candidatos 2026, donde irrumpió como protagonista absoluto. Con apenas veinte años, Sindarov comenzó el certamen con una seguidilla de victorias sobre figuras consagradas como Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura, combinando profundidad teórica, ritmo de juego veloz y una notable capacidad para someter a sus rivales a una presión constante, especialmente en el manejo del reloj.

Veamos la partida de que hablamos antes:

Sindarov, Javokhir (2745) - Caruana, Fabiano (2795)

FIDE Candidatos 2026 21.03.2026

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 dxc4 4.e3 Cf6 5.Axc4 c5 6.0–0 Cc6 7.De2 a6

8.Cc3 b5 9.Ad3 Ab7 10.a4 b4 11.Ce4 Ca5 12.Cxf6+ gxf6 13.dxc5 Cb3. La apertura fue un Gambito de Dama Aceptado. Una apertura peligrosa para las negras. Aceptar la dobladura de peones en f6, implica un riesgo posicional a largo plazo, que debe ser contrarrestado con juego activo. Si esa actividad no se muestra suficiente, el abismo está a un solo paso. Aquí parece que Caruana está en control: el caballo amenaza a la torre de a1, y también capturar en c5 atacando al alfil de d3, lo que daría buen juego a las negras. Pero, la juventud es inventiva, y Sindarov encuentra una maniobra táctica que ventaja a las blancas. 14.c6! Axc6 15.Cd4! Cxd4. Resulta que si 15…Cxa1 16.Cxc6 Db6 17.Cd4, el caballo negro de a1 queda aislado del juego, en el mejor de los casos para las negras. 16.exd4 Tg8 17.g3 f5. Había que comer el peón de d4, porque así al menos las negras tendrían algo a cambio de la iniciativa blanca que sobrevendría luego de 17.Dxd4 18.Ae3 Dd5 19.f3. Ahora esa iniciativa no tendrá ningún contrapeso. 18.Ac4 Tg4 19.Ae3 Ad5 20.Tac1 Ae7 21.Axa6 Rf8 22.Ab5 Af6 23.Tfd1 Rg7 24.Ac6 Ta5 25.Axd5 Txd5 26.Tc5 Td7 27.d5! exd5 28.Df3! Axb2 29.Tcxd5 Txd5 30.Txd5 De8 31.Txf5. Listo el pollo. Las blancas tienen peón de más, el rey negro debilitado, y un peón pasado peligroso, que es como tener todas las cartas del mazo. Tg6 32.h4 Ac3 33.h5 Ta6 34.Dg4+ Rh8 35.Ad4+ f6 36.Tc5 (1–0) Ninguna defensa funciona. Si 36…Tc6 37 Txc6 Dxc6 38.h6 Dc7 39.De6, con mate inminente.