Murió a los 29 años Daniel Naroditsky, gran maestro y figura del ajedrez mundial

CHARLOTTE.- A los 29 años, murió Daniel Naroditsky, uno de los talentos más destacados y carismáticos del ajedrez contemporáneo. Así lo confirmó el Centro de Ajedrez de Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), la institución donde se entrenaba y trabajaba el gran maestro estadounidense. Hasta el momento no se difundió la causa de la muerte.

“Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el juego del ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a todos cada día”, expresó su familia en un comunicado difundido por el centro.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Naroditsky nació en 1995 en el condado de San Mateo, California, siendo hijo de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania y Azerbaiyán, y desde un niño fue considerado como prodigio en el ajedrez.

A la edad de 12 años ganó el Campeonato Mundial Sub 12 y, a los 18, obtuvo el título de gran maestro, el máximo reconocimiento del ajedrez después del de campeón mundial. En paralelo, escribió varios libros de estrategias en el ajedrez mientras ascendía en el ranking internacional.

El gran maestro de ajedrez estadounidense Daniel Naroditsky muere a los 29 años

Durante su carrera, se mantuvo entre los 200 mejores jugadores del mundo en ajedrez clásico y fue una figura destacada del ajedrez blitz (de ritmo rápido), disciplina en la que llegó a posicionarse entre los 25 mejores del planeta. En agosto, se había consagrado campeón nacional de blitz de Estados Unidos.

Conocido por su nombre de usuario “Danya”, Naroditsky también se convirtió en una de las voces más influyentes del ajedrez online. Transmitía en vivo sus partidas y analizaba las de otros grandes maestros a través de YouTube y Twitch, plataformas donde miles de fanáticos seguían sus comentarios en tiempo real. “El mundo del ajedrez está muy agradecido”, expresó el gran maestro Hikaru Nakamura en una despedida que compartió en redes sociales.

I still can’t believe it and don’t want to believe it. It was always a privilege to play, train, and commentate with Danya, but above all, to call him my friend. I have known him since the World U12 Championship in 2007 where he won the gold medal. My sincere condolences to his… pic.twitter.com/TH8YYKaXol — Benjamin Bok (@GMBenjaminBok) October 21, 2025

En su último video, publicado el viernes en su canal de YouTube bajo el título “¿Pensaste que me había ido?”, Naroditsky saludaba a sus seguidores tras una pausa creativa y prometía volver “mejor que nunca”, mientras analizaba partidas en vivo desde su estudio.

Diversas figuras del ajedrez internacional lamentaron su muerte. Entre ellas, el holandés Benjamin Bok, quien lo conocía desde su consagración mundial juvenil en 2007, escribió en X: “Todavía no puedo creerlo. Siempre fue un privilegio jugar, entrenar y comentar con Danya, pero sobre todo, llamarlo mi amigo”.

Naroditsky se graduó en Historia por la Universidad de Stanford en 2019, luego de tomarse un año para competir profesionalmente. En los últimos años, se había radicado en Charlotte, donde se dedicaba a formar a jóvenes promesas del ajedrez estadounidense.

Con información de AP y AFP.