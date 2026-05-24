El detrás de escena de Roland Garros: el francés complicado para ir al baño y el duro recuerdo de guerra de Kostyuk

Como ocurre en todo torneo de Grand Slam, de enorme visibilización mundial, empiezan a conocerse situaciones insólitas más allá del desarrollo de los partidos. Sucedió que el francés Arthur Gea, 125 del mundo, invitado por los organizadores, protagonizó una de las anécdotas de la primera jornada de Roland Garros, donde pidió al juez de silla poder abandonar la cancha Suzanne Lenglen del duelo contra el ruso Karen Khachanov por una diarrea.

“No es una broma, siento que me hago”, reclamo Gea al umpire. “Pero no puedo darte más tiempo para irte”, le respondió el juez, mientras que el tenista le pidió si podía llamar al fisioterapeuta. Después, todo derivó hacia el árbitro general del partido. “¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más, me voy a c... encima", aseguró Gea.

¿Puedo ir al baño? 😰 Arthur Gea pidió ir al baño por problema estomacal que le impedía jugar con tranquilidad en #RolandGarros.



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Finalmente, le dieron el permiso. El público entendió enseguida la urgencia y aplaudió a su jugador cuando salió y luego regresó a la pista. Sin embargo, más allá del aliento, nada pudieron hacer para que el primer set quedara en manos Karen Khachanov, un 6-3 consumado en un total de 51 minutos.

Más combativo en el segundo, el número 140 del mundo llegó a forzar el parcial hasta el tie-break en el intento de igualar el partido, Sin embargo, terminó cayendo por 7-6 (3) en un total de 1 hora y 16 minutos. Directamente, el dominio de Khachanov fue demoledor en el tercer y último set: se impuso 6-0 y completó la faena en 2 horas y 28 minutos. Ahora, el ruso se medirá en la próxima rueda frente al argentino Marcos Trungelliti, ganador del francés Kyrian Jacquet, proveniente de la clasificación.

Las lágrimas de Kostyuk

Primera candidata seria al título en entrar en acción entre las mujeres, la ucraniana Marta Kostyuk (N° 15) superó su emoción para imponerse por 6-2 y 6-3 a la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva (N° 88) en la primera ronda de Roland Garros, torneo que arrancó este domingo con una jornada soleada y calurosa.

En su discurso posterior al partido, durante el cual derramó algunas lágrimas, la jugadora nacida en Kiev aseguró que horas antes de su debut un misil había caído a “100 metros del domicilio de sus padres”, cuando se cumplen más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.

La tennista ucraina Marta Kostyuk scoppia in lacrime dopo la vittoria al primo turno del Roland Garros: “Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, un missile ha distrutto l’edificio. Ho pianto per gran parte della mattinata” 💔 pic.twitter.com/UmvHSiivSf — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) May 24, 2026

“Estoy extremadamente orgullosa de mí hoy, creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de mi vida. Obviamente estoy muy contenta de pasar a segunda ronda, pero todos mis pensamientos y mi corazón estaban hoy con el pueblo ucraniano”, declaró Kostyuk, que amplió: “Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, el misil destruyó el edificio. Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo me iba a salir este partido. No sabía cómo lo iba a manejar. He estado llorando parte de la mañana”

Kostyuk única jugadora del circuito WTA que llega a París con más de un título en la temporada de tierra (Rouen y WTA1000 de Madrid).

La ucraniana Marta Kostyuk festeja mientras juega contra la española Oksana Selekhmeteva en su partido de primera ronda de individuales femeninos del torneo de tenis Roland Garros en París Thibault Camus - AP

Antes de esas palabras, en la pista Simonne-Mathieu, la ucraniana encadenó su duodécima victoria consecutiva sobre tierra, donde se mantiene invicta en 2026, frente a una rival a la que no saludó en la red. Otros aspirantes al título masculino o femenino deben entrar en liza más tarde en la jornada, como el finalista de la edición 2024 Alexander Zverev, el triple ganador del torneo Novak Djokovic o la rusa Mirra Andreeva.

En categoría masculina, el primer clasificado para la segunda ronda es el australiano James Duckworth, que se vio favorecido por el abandono de su rival, el canadiense Gabriel Diallo, cuando perdía 6-1 y 4-1.