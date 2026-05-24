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Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El segundo Grand Slam de la temporada inicia este domingo; juegan Alexander Zverev, Novak Djokovic, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Tomás Etcheverry y Solana Sierra

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Novak Djokovic, tricampeón de Roland Garros y el máximo ganador de Grand Slams, debuta este domingo en Francia
Novak Djokovic, tricampeón de Roland Garros y el máximo ganador de Grand Slams, debuta este domingo en FranciaALAIN JOCARD - AFP

Este domingo comienza la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan 20 partidos del torneo masculino y la misma cantidad del certamen femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de Alexander Zverev (N° 3 del ranking ATP) y Novak Djokovic (4° y tricampeón del Abierto de Francia), además de los argentinos Tomás Etcheverry (25°), Thiago Tirante (58°) y Marco Trungelliti (81°). El alemán se enfrenta al francés Benjamin Bonzi (98°) y el serbio juega contra otro galo, Giovanni Mpetshi Perricard (80°). Etcheverry, por su parte, va contra el portugués Nuno Borges (50°), Tirante ante el español Pablo Llamas Ruiz (124°) y Trungelliti frente al local Kyrian Jacquet (147°).

Tomás Etcheverry, el mejor argentino de la actualidad, debuta este domingo en Roland Garros
Tomás Etcheverry, el mejor argentino de la actualidad, debuta este domingo en Roland GarrosTHOMAS COEX - AFP

En el campeonato de mujeres inician su participación la rusa Mirra Andreeva (8°), que choca con la francesa Fiona Ferro (200°), y la argentina Solana Sierra (64°), que se verá las caras con la británica Emma Raducanu (37°). Además, juegan dos tenistas que en algún momento de sus carreras disputaron la final de Roland Garros: la checa Barbora Krejcikova (42°), campeona en 2021, se enfrenta a la estadounidense Hailey Baptiste (26°), y la norteamericana Sofia Kenin (87°), subcampeona en 2020, se cruza con su compatriota Peyton Stearns (92°).

Horarios de los partidos más destacados

  • 6: Thiago Tirante vs. Pablo Llamas Ruiz
  • No antes de las 7.10: Marco Trungelliti vs. Kyrian Jacquet
  • No antes de las 7.40: Tomás Etcheverry vs. Nuno Borges
  • No antes de las 7.40: Hailey Baptiste vs. Barbora Krejcikova
  • No antes de las 8.10: Alexander Zverev vs. Benjamin Bonzi
  • No antes de las 8.50: Sofia Kenin vs. Peyton Stearns
  • No antes de las 9.20. Solana Sierra vs. Emma Raducanu
  • No antes de las 9.50: Mirra Andreeva vs. Fiona Ferro
  • No antes de las 15.15: Novak Djokovic vs. Giovanni Mpetshi Perricard
Mirra Andreeva es la mejor clasificada entre las tenistas que debutan este domingo en Roland Garros
Mirra Andreeva es la mejor clasificada entre las tenistas que debutan este domingo en Roland GarrosTHOMAS COEX - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+ Premium.

Cuadro masculino

Así quedó conformada la parte alta del cuadro masculino de Roland Garros 2026
Así quedó conformada la parte alta del cuadro masculino de Roland Garros 2026Roland Garros
Así quedó conformada la parte baja del cuadro masculino de Roland Garros 2026
Así quedó conformada la parte baja del cuadro masculino de Roland Garros 2026Roland Garros

Cuadro femenino

Así quedó conformada la parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2026
Así quedó conformada la parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2026Roland Garros
Así quedó conformada la parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2026
Así quedó conformada la parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2026Roland Garros

Máximos ganadores de Roland Garros

Rama masculina

  • Rafael Nadal (España) - 14 títulos
  • Max Décugis (Francia) - Ocho
  • Björn Borg (Suecia) - Seis
  • Henri Cochet (Francia) - Cinco
  • André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro
  • Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres
  • Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos

Rama femenina

  • Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos
  • Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis
  • Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco
  • Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro
  • Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres
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