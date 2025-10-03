The Guardian elogió a Faustino Oro, el “Messi del ajedrez”, y proyectó su irrupción en la elite mundial

Faustino Oro ya no es solo una aparición que llama la atención a los argentinos, sino que empieza a tener alcance mundial. Este viernes, el prestigioso diario inglés The Guardian publicó una nota sobre el prodigio de 11 años, que acaba de conquistar su primera norma de gran maestro, sobre las tres necesarias, y superó la marca de 2500 puntos de Elo. El medio lo definió como “el Messi del ajedrez” y afirmó que está en condiciones de romper en los próximos meses el récord de precocidad para un gran maestro.

En la nota titulada “Faustino Oro, el Messi del ajedrez, logra norma de gran maestro y 2500 de Elo con solo 11 años”, el medio británico destacó con énfasis los recientes logros del argentino, que se impuso de manera invicta en el torneo Legends and Prodigies, realizado en los últimos días en Madrid, España.

El prestigioso The Guardian se ocupó de Faustino con una nota elogiosa, que proyecta un brillante futuro para el chico argentino.

“Oro, el ‘Messi del ajedrez’ de 11 años de la Argentina, estableció récords mundiales para su edad cuando ganó invicto el torneo [...] con 7,5/9, logrando su primera norma de gran maestro, con 1,5 puntos de ventaja, más una calificación de GM de 2509 en la lista de la FIDE de octubre”, consignó el medio radicado en Londres.

El reconocimiento no se limita a la victoria en el certamen español, sino que además pone en perspectiva su impacto en el ambiente: “Oro es el primer jugador menor de 12 años en la historia del ajedrez que alcanza una calificación de 2500 o más”, indicó el periodista Leonard Barden, especialista en ajedrez y firma habitual en la cobertura de The Guardian.

Faustino Oro es el jugador que más joven superó los 2500 puntos de Elo en el ranking mundial.

Además de repasar el calendario competitivo que espera al chico porteño —el Mundial en Goa, India; la Copa Europea de Clubes, en Grecia, y un certamen en la Argentina—, el artículo traza un paralelismo con el caso de Abhimanyu Mishra, el poseedor del récord como gran maestro más joven, y sugirió que Oro tiene una proyección aun más prometedora. “Los presagios para el estatus futuro de Oro en el panteón del ajedrez son brillantes”, subraya la nota.

The Guardian también aludie a su proyección mediática y al lugar que quizás ocupe globalmente: “Oro cuenta con un fuerte apoyo de relaciones públicas, y eso puede complacer a los medios de ajedrez que buscan un modelo global por seguir para cuando Carlsen, que acaba de convertirse en padre, finalmente se retire”. Incluso un detalle extradeportivo es mencionado como una ventaja. “Oro tiene un apellido corto y fácil de recordar”, apunta el texto, contrastando con apellidos más complejos de futuros grandes rivales, como Praggnanandhaa Rameshbabu, Nodirbek Abdusattorov e Ian Nepomniachtchi.

Oro cumplirá 12 años el 14 de este mes; tiene un tercio de año para batir la plusmarca de precocidad de un gran maestro. Facebook

En cuanto a la forma de juego de Faustino, la descripción es categórica. “Oro tiene un estilo universal. Puede arrasar en finales maratónicas, aplastar a sus oponentes posicionalmente, lograr tablas en menos de 10 movimientos y anotar con ataques imaginativos”, detalla el especialista. Que, por último, defiende frente a algunas críticas la legitimidad de sus resultados en Madrid, y recuerda que ya el argentino ha estado cerca de obtener una norma en el Fujarah Masters, de Emiratos Árabes Unidos, lo cual refuerza la consistencia de su ascenso.

La nota de uno de los medios más reconocidos del periodismo occidental representa un mojón de peso en la trayectoria de Faustino Oro, que ya ha sido noticia en la Argentina y empieza a ser observado en el exterior. Su precocidad, sus logros y su proyección hacen inevitable la comparación, aunque sea más simpática que correspondiente, con Lionel Messi, otro argentino precoz.