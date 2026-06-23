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“Al 10 a las 10”: la propuesta viral para cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi en todo la Argentina
La propuesta fue impulsada por Telefe y convoca a homenajear el capitán del seleccionado argentino por sus 39 años
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Lionel Messi atraviesa un presente excepcional en pleno Mundial 2026. A horas de cumplir 39 años, el capitán de la selección argentina volvió a ser determinante en el triunfo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, al marcar dos goles que consolidaron el gran arranque del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Mientras sigue demostrando su talento, una iniciativa viral comenzó a ganar fuerza en las redes sociales con el objetivo de homenajear al campeón del mundo en una fecha muy especial.
La propuesta surgió desde Telefe y rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales. A través de un video compartido por el canal, el periodista Rodolfo Barili invitó a los argentinos a sumarse a una acción especial para homenajear al capitán. “Este miércoles Leo cumple años y tenemos una idea que la queremos compartir con todos ustedes”, expresó al comienzo del clip, que en pocas horas se volvió viral.
La propuesta busca que miles de personas se unan para saludar a Lionel Messi por su cumpleaños número 39, que es este miércoles 24 de junio. La idea consiste en cantar el tradicional “Feliz cumpleaños” a las 10 de la mañana y repetirlo a las 10 de la noche, sin importar el lugar en el que cada persona se encuentre. “¿Qué pasa si el miércoles le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán? Este miércoles, 10 AM, 22 PM, todos a cantarle el feliz cumpleaños al capitán”, planteó Rodolfo Barili en el video.
Fecha, hora y cómo sumarse al saludo masivo por el cumpleaños de Lionel Messi
El periodista invitó a que la iniciativa se replique en distintos ámbitos cotidianos para lograr un homenaje masivo. “En las aulas, en los trabajos, en el colectivo, donde estemos, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche lo mismo, donde sea”, expresó, alentando a que cada persona se sume desde su lugar.
Además, Barili destacó que no importa el escenario elegido, sino la intención de hacerle llegar el cariño de los argentinos al capitán de la Selección. “En el balcón de mi casa, en el living, en lo de un amigo o donde estés y así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños ahora más que nunca”, señaló.
Finalmente, cerró el mensaje con una convocatoria para convertir la propuesta en un fenómeno colectivo. “Hagamos todos esta gran historia y que tenga la enorme fuerza que Leo merece en este momento”, sentenció.
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