Cuándo es el cumpleaños de Lionel Messi: su signo y qué dice la carta natal

Lionel Messi volvió a ponerse a sí mismo en la tapa de todos los diarios con una nueva actuación estelar en el Mundial 2026. Esta vez, el rosarino marcó 2 goles frente a Austria por el segundo encuentro del Grupo J y encaminó el pasaje a la próxima ronda del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Y todo esto, a punto de cumplir 39 años.

Tras su gran performance, Messi se prepara para festejar su cumpleños el próximo 24 de junio. El número 10 de la selección nacional nació en 1987 en Rosario, por lo que ya es uno de los jugadores más veteranos de la competición.

El cumpleaños de Messi es el 24 de junio (Foto: X)

Qué dice su carta natal

El capitán de la selección argentina presenta una combinación astral compuesta por Sol en Cáncer, Luna en Géminis y Ascendente en Acuario, una configuración que, según la astrología, ayuda a explicar distintos rasgos de su personalidad y su recorrido de vida.

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 a las 20:20 en Rosario, Santa Fe. Por su fecha de nacimiento, pertenece al signo de Cáncer, un signo que en astrología suele estar vinculado con personas sensibles, muy conectadas con sus afectos, con fuerte apego familiar y una marcada relación emocional con sus orígenes.

Quienes estudian su carta natal encuentran varios de esos rasgos reflejados en su vida pública. Su carácter reservado, la conexión permanente con Rosario, la historia compartida desde la adolescencia con Antonela Roccuzzo y el lugar central que siempre ocupó su familia dentro de sus decisiones suelen asociarse con esa energía canceriana.

Pero el análisis no termina ahí. La astrología considera a la Luna como uno de los factores más importantes dentro de una carta natal, ya que representa el universo emocional, la infancia y la forma en que una persona procesa afectivamente lo que vive.

Lionel Messi es del signo zodiacal Cáncer (Photo by Stacy Revere/Getty Images) Stacy Revere - Getty Images North America

En el caso de Messi, su Luna está ubicada en Géminis, una posición relacionada con la capacidad de adaptación y con personas acostumbradas a desenvolverse entre realidades diferentes desde edades tempranas.

Muchos relacionan este aspecto con uno de los momentos más determinantes de su historia: a los 13 años dejó Rosario para mudarse a Barcelona y comenzar allí su carrera profesional. Desde entonces, su vida quedó dividida entre dos mundos muy marcados: Argentina, donde permanecieron sus raíces y afectos más profundos; y España, el lugar que lo convirtió en una estrella global.

Dentro de esta interpretación, esa dualidad habría influido notablemente en su personalidad y ayudaría a entender la enorme importancia que siempre les dio a sus amistades, a su círculo íntimo y al vínculo con sus compañeros.

Otro punto clave dentro de la carta natal es el ascendente, que en astrología simboliza el camino de evolución personal y las experiencias que una persona viene a desarrollar a lo largo de la vida.

Messi tiene Ascendente en Acuario, signo asociado habitualmente con la originalidad, la innovación y la capacidad de destacarse de manera distinta al resto.

Para quienes analizan este aspecto, se trata de una característica especialmente representativa de su carrera. A diferencia de otros referentes deportivos construidos desde la exposición constante o el liderazgo verbal, Messi siempre marcó su influencia a partir de un perfil bajo, el ejemplo diario y un rendimiento extraordinario dentro de la cancha.

Messi se sigue destacando en el Mundial a sus casi 39 años (Foto: X)

La lectura astrológica sostiene que Acuario impulsa a romper estructuras establecidas y a abrir caminos nuevos. Bajo esa mirada, pocos deportistas encajan tanto en esa descripción: el rosarino ganó múltiples Balones de Oro, levantó la Copa del Mundo con Argentina y cambió varios estándares de excelencia dentro del fútbol contemporáneo.

Con la llegada a sus 39 años, algunos astrólogos sostienen además que Messi atraviesa una etapa particular conocida como “tironeo del alma” o “meseta existencial”, un período que suele estar marcado por revisiones profundas sobre proyectos personales, prioridades y nuevos objetivos.

Según esta visión, se trata de un proceso que suele darse entre los 35 y los 42 años, una etapa en la que muchas personas comienzan a replantearse qué metas desean cumplir y cómo imaginan la próxima etapa de sus vidas.

Otros deportistas que nacieron un 24 de junio

El futbolista Juan Román Riquelme

El fallecido piloto Juan Manuel Fangio

Un 24 de junio también fallecieron el piloto Juan Manuel Fangio y el cantante de cuarteto Rodrigo Bueno.