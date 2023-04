Alejandro Fantino eligió al mejor técnico del mundo y les pidió respeto a sus colegas: “No sé si no sale campeón”

escuchar

Esta semana, en su programa Multiverso (Neura Media), Alejandro Fantino aseguró que el entrenador de San Lorenzo, Ruben Darío Insúa, es “el mejor director técnico del mundo”. El conductor lo hizo en respuesta a la consulta que le trajo un compañero. Tras la risa que despertó su comentario en uno de sus colegas presentes en el estudio, Fantino se enojó y pasó a argumentar: “Ruben Darío Insúa, con esa ética de la falta, hizo de San Lorenzo un gran equipo, está segundo, y no sé si va a ser campeón. ¡Respetá a Ruben Darío Insúa!”.

Además, contrapuso a Insúa de Diego Dabove por ser “simple”, y en la misma línea, ubicó a Pipo Gorosito, a quien definió como “otro gran técnico”. A pesar de la resistencia que tuvo su opinión en sus compañeros, Fantino mantuvo su postura, y reiteró que, “hoy” es el mejor DT del planeta fútbol.

En concordancia con el conductor, el periodista Daniel Fava le dio argumentos a Fantino para que reforzara su posición. “(Con Insúa), el cuatro juega de cuatro, el tres juega de tres, el cinco le da la pelota al 10, el ‘Perrito’ (Barrios) gambetea, y el punta tira un centro para que la meta el nueve. No hay pase filtrado, no hay control orientado, no hay basculación”, ironizó.

Extasiado por el respaldo de su colega, Fanta se preguntó: “¿Control orientado y basculación? ¿Trabajan en el mercado central con una balanza? ¿Qué es un pase filtrado? ¿Te hiciste un té en hebras con el pase?”.

En otro orden, el relator enumeró las tres características que debiera tener un equipo de Boca Juniors, equipo del que es confeso hincha. En primera medida, el animador aseguró que “indefectiblemente, (su jugador) tiene que llegar al ahogo en cada jugada”, algo que, desde su punto de vista, actualmente, no ocurre, debido a deficiencias en la preparación física. “Segundo, todo jugador de Boca, tiene que estar siempre detrás de la línea de la pelota. No tiene la pelota en su poder”, señaló.

Por último, opinó cómo debe formar un equipo del conjunto xeneize. “Cuatro atrás; un cinco que te parta al medio, que sea agnóstico o ateo si se puede, y tiene que tener al lado dos tipos: por la derecha y por la izquierda; y más adelante, un tipo que juegue mas o menos bien. En su momento, fueron Juan Román Riquelme, Beto Marcico, Rojitas, el Chino Tapia. Después, tiene que tener un p... líquido adelante, un tipo que corra, que generalmente Boca consigue algún espacio: si querés, poné al Changuito Zeballos, o Langoni, o Villa”.

Además, cuestionó que los marcadores de punta se proyecten al ataque, y recordó: “Nosotros, fuimos campeones del mundo con Matellán de tres. Eso es Boca. Y Almirón te lo va a acomodar así” pronosticó, optimista, aunque admitió que el flamante entrenador tiene poco tiempo para trabajar debido a la gran cantidad de partidos consecutivos que tiene por delante el equipo.

