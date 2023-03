“Quedé afuera”: Alejandro Fantino cuestionó cómo hablan hoy en día los periodistas deportivos

escuchar

Desde su salida de ESPN, el conductor Alejandro Fantino explora nuevos caminos en la multiplataforma Neura Media, donde conduce el programa Multiverso y propone otra manera de abordar los temas de actualidad, entre los cuales se incluye el fútbol. En este contexto, el periodista se permite ahora cuestionar la forma de expresarse de los periodistas deportivos. Así lo demostró, por ejemplo en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“¡Ya no llego a interpretar el léxico moderno del fútbol! Quedé afuera”, admitió Alejandro, tras lo cual, compartió una captura de pantalla de TyC Sports, donde se lo ve al exjugador Gustavo Lombardi con un zócalo en la pantalla que reza: “¿Langoni está apretado por la banda?”. Sobre la imagen, el relator añadió un hilarante comentario. “¿Qué tipo de banda?”.

En la siguiente historia, compartió una foto del libro “El conflicto de las interpretaciones. Ensayo de la hermenéutica”, del escritor Paul Riceur, y agregó: “Tenía razón el maestro”, en relación a su falta de entendimiento del concepto futbolístico.

La autocrítica de Alejandro Fantino sobre su rol en el periodismo deportivo

Días atrás, el conductor había dicho en la plataforma que creó en septiembre de 2022, que no le da “más el cuero” para ser periodista deportivo. “Ni siquiera es que me expulsó esa profesión. No me da más el cuero para hacerla. Lo reconozco”, apuntó. A la vez, indicó que puede opinar sobre fútbol, pero eso no lo hace un periodista deportivo. “Tal vez nunca lo fui”, reflexionó.

“El periodista deportivo es un periodista que sabe un poco de casi todo, habla de la política de los clubes, de un caso policial cuando ocurre algo con la barra, tiene que saber algo de economía por el tipo de cambio, algo de geopolítica si lo mandan a algún lado, de historia... Es completo. Es una profesión que, bien aprendida y bien estudiada, más que una profesión, es un arte. Yo veo muchos colegas míos que no han estudiado y son buenísimos”, explicó.

La autocrítica de Alejandro Fantino sobre su trabajo: "No me da el cuero"

Por su parte, indicó que no puede hablar “durante seis minutos sobre una jugada de Enzo Fernández”, como sí hicieron unos colegas (a los que destacó), porque no tiene “data”. En esa línea, indicó que sería “una estafa que le hable a la gente de los partidos”, y subrayó que no vio el partido entre PSG y Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League.

“No puedo hacer más lo que hacía antes. Viró mi carrera. No me conecta una idea. Lo único que hago es leer sobre cuestiones política, filosofía, historia. Y no puedo más ver a Enzo jugar los partidos en el Chelsea”, ejemplificó.

En otro orden, dijo que Neura Media, desde donde meses atrás arremetió contra Sebatián Vignolo y Mariano Closs, no es un lugar donde “todos los días” va a “generar ruido”. “No puedo, no me da. Soy un flaco de 51 años, no soy viejo, no soy mayor, no soy pendejo, y tengo que adaptar mi forma y mi capacidad de comunicación a lo que puedo hacer”, concluyó.

