La inesperada postura de Alejandro Fantino sobre la Bombonera: “Hay que hacerla en otro lado”

Alejandro Fantino, conductor y reconocido hincha de Boca Juniors, reveló esta semana su postura en relación a la Bombonera, el eterno tema de discusión del club de la Ribera por su baja capacidad con respecto a la cantidad de socios y simpatizantes que tiene.

En una entrevista con el exdirigente de Boca, Marcelo London, Fantino le transmitió al invitado su particular mirada e inquietud respecto del estadio. “Te lo digo como tipo del interior, y esto no es de ahora, ni de Riquelme, ni de Angelici, ni con Macri. Es de siempre. Parece como que la Bombonera es de los porteños, del Gran Buenos Aires y de las peñas del interior”, dijo.

En ese sentido, Fantino se mostró en contra de que las personas que viven fuera de Buenos Aires deban someterse a las peñas para conseguir entradas para ir al estadio. “Te hacen lo mismo que se discute con los planes, te hacen ir a laburar”, comparó.

Acto seguido, el animador se puso en el lugar de los argentinos que habitan en diferentes partes del país, y reclamó: “Pero, ¿saben qué? Boca es Boca. La Bombonera no es de ustedes (por los dirigentes), ni de los socios de acá, ni de los que están cerca de la Bombonera. Hagan una Bombonera que sea nuestra, y que sea de todos”.

La postura de Alejandro Fantino sobre la Bombonera: “Hay que hacerla en otro lado”

En ese momento, esbozó su idea de que la cancha de Boca debería ser movida de lugar. “La Bombonera puede quedar como una especie, si querés, de lugar de liturgia y de ritual, donde se pueda festejar, hacer prácticas de futbol abiertas que la gente pueda ir a ver, donde si se juega de visitante, pongan pantallas gigantes”, teorizó.

Acto seguido, consideró que “hay que hacer una Bombonera absolutamente nueva, y que sea de todos. No puede ser solamente de acá”, reiteró.

Más adelante en el programa, consciente del posible impacto de sus palabras, retrocedió sobre sus pasos y dijo: “No lo tengo claro, yo sé que es una especie de lugar sagrado, pero el que es del interior, no puede no venir a verla”. Luego, el relator aseguró que Boca “tiene que tener un estadio para 150 mil personas”, debido a la gran cantidad de hinchas que tiene.

Cuando sus compañeros de programa le recordaron que la cancha de River tiene capacidad para 83 mil personas, Fantino sacó su hincha de adentro y chicaneó al eterno rival “River, al lado mío (por Boca), es comparar un supermercado de barrio con Ikea”.

El actual presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, asumió el cargo con la idea de instalar el proyecto de ampliación conocido como “360″. Sin embargo, aún no se registraron avances en ese sentido. Por su lado, la idea del expresidente Angelici era trasladar a la Bombonera de lugar, algo que no logró consenso, y tras lo cual, desistió de avanzar en otras alternativas.

En otro orden, el periodista aseguró que, este año, Boca llegará a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Para sustentar su postura, indicó que la suerte en ese torneo depende del “estado de ánimo” del equipo. Además, opinó que el grupo integrado por el conjunto xeneize es accesible.

