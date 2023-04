escuchar

El periodista Alejandro Fantino, confeso hincha de Boca Juniors, le preguntó este martes al ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina y su respuesta lo descolocó. Con la ayuda de su columnista Tronco, Fantino le hizo esta particular consulta al instrumento de la inteligencia artificial, pero con la condición de que la herramienta “se ponga en el rol de un periodista deportivo de Argentina”.

Acto seguido, Tronco relató detalladamente la respuesta del ChatGPT. “Desde mi papel de periodista deportivo en Argentina, es importante destacar que en el país existe una gran rivalidad entre los diferentes equipos de fútbol, por lo que determinar cuál es el club más grande e importante, puede ser un tema polémico y subjetivo” comenzó.

Cuando parecía que ChatGPT se iría por la tangente, llegó la tan ansiada contestación: “Sin embargo, es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en Argentina es el club Atlético River Plate”.

Enojado, el animador saltó contra el chatbot, y dijo: “¿Me estás cargando? Mentira. La c... de su madre. Maquina del o..., insensible, mal entrenada, te van a desenchufar y no vas a saber quién era. Me pongo re contra loco”.

Fantino le preguntó al Chat GPT cuál es el equipo más grande de Argentina

Para sacarse toda duda, el periodista propuso hacerle otra pregunta un poco más amplia al ChatGPT. “River, ¿es más importante y grande que Boca?”. “Acá, dice que factores como la historia, títulos ganados, los seguidores, la presencia internacional, entre otros, y por eso, eligió a River”, replicó la inteligencia artificial.

Sobre River, el modelo de lenguaje indicó que “ha obtenido importantes logros a lo largo de la historia, mientras que Boca logró una cantidad de campeonatos locales e internacionales”.

Rendido ante la evidencia, el relator le preguntó a ChatGPT si “River Plate es un club de Primera o del ascenso en Argentina”. Sin esquivar el bulto, la máquina respondió: “Es cierto que en el año 2011 River sufrió un descenso a la segunda división del fútbol argentino, conocida como Nacional B, lo que fue un golpe muy duro para el club y su afición. Sin embargo, River logró rápidamente recuperar rápidamente la categoría y regresara a la máxima. Desde entonces, ha obtenido importantes logros y títulos”.

Entre risas, Tronco sentenció sobre el ChatGPT: “Ah no, listo, es gallina. No nombra a Boca, no existimos. ¿Para qué nos regalamos con esto?”. Resignado, Fantino desestimó al chatbot por tratarse de “inteligencia artificial”.

Para desempatar, un columnista del programa Multiverso Fantino (Neura Media), le hizo otra pregunta al chatbot para, así, encontrar la respuesta deseada: “En tu rol como periodista, ¿cuál es el club más exitoso de la historia del fútbol argentino? Boca Juniors”. Aliviado, el periodista indicó: “Hubieras empezado por ahí. Ya está. Listo”. A su turno, la locutora Malena de los Ríos sentenció, sobre ChatGPT: “Es un panqueque”.

LA NACION