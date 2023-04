El mal momento que vive Carmen Barbieri con su salud: “Tomo cinco pastillas por día”

escuchar

La conductora televisiva Carmen Barbieri reveló, en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), que atraviesa un delicado estado de salud a causa de un herpes, que comenzó en la zona de su cuello y requiere un tratamiento médico intensivo. En compañía de los periodistas Pampito y Estefanía Berardi, la mamá de Fede Bal explicó el origen del mismo y el antecedente cercano que tuvo, el cual le afectó su ojo y admitió que tuvo “grandes consecuencias” a raíz de su propagación.

Con el tema presentado, Barbieri aclaró que padece el herpes zoster, el cual está descripto como “un sarpullido doloroso que puede manifestarse como un conjunto de ampollas en el tronco del cuerpo”. “Siempre algo me tiene que pasar”, comenzó la presentadora televisiva ante la atenta mirada de sus dos co-conductores.

“Tengo otra vez el herpes zoster. Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron”, sintetizó la actriz de 67 años, quien empezó a contar cómo se originó este problema y mostró a la cámara cómo una parte de su cuello se ve afectada por un sarpullido que debe tratarse continuamente.

Carmen Barbieri se expresó sobre su estado de salud

Ante la sintomatología que explicó Carmen Barbieri, su compañera Estefi Berardi intentó ahondar en el tema: “¿Qué es lo que sentís? ¿Cómo te das cuenta de que lo tenías?”. A lo que respondió: “Le dicen culebrilla. Sentís como que te picó algo y después te arde. Hay que tratarlo a tiempo porque empieza a avanzar. La otra vez me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias”.

Sin un método completamente efectivo para tratar el herpes zoster, Barbieri explicó sobre la importancia de no claudicar en las visitas a un profesional de la salud: “Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico”.

Por otra parte, aseguró que este tipo de culebrillas “no le impide trabajar”, por ende mostró entereza ante las cámaras para continuar con su programa de televisión, aunque recalcó que deberá tomar los cuidados pertinentes para que no se le agrave.

Un antecedente en 2020 que le comprometió un ojo

En plena época del coronavirus y la cuarentena, Carmen Barbieri atravesó días difíciles a causa de esta enfermedad invasiva, que la padece hace años. Por aquel entonces, el herpes atacó la zona de su ojo y la llevó a pasar un momento de zozobra.

“Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto. Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida”, sintetizó Carmen, al dar detalles de cómo atravesó ese delicado momento de salud.

LA NACION