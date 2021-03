Lucas Alario pasó de River al Bayern Leverkusen y su nombre se metió en el debate Fuente: AFP

2 de marzo de 2021 • 13:55

Alejandro Fantino, conductor de la cadena ESPN, se preguntó si Lucas Alario "traicionaría a River si decide firmar para Boca" y Oscar Ruggeri sentenció que no.

"¿Por qué va a ser traición si le hacen tres años de contrato y el pibe quiere jugar en un equipo grande? ¿Por qué?", dijo Ruggeri.

Alejandro Fantino y Oscar Ruggeri encendieron el debate sobre las "traiciones" en el fútbol

"Gracias, Oscar, gracias", le respondió Fantino a Ruggeri, al tiempo que Mariano Closs, relator y panelista, recordó que Alario está muy identificado por River, luego de su paso por el Millonario, donde fue artífice en la consagración en la Copa Libertadores 2015.

Luego, Ruggeri, ante la pregunta de Marcelo Benedetto, aclaró que "si tiene que elegir, se inclinaría por River, pero a mi acá me dijeron que va a venir a Boca".

Por otra parte, en el marco del debate sobre el sentido de la pertenencia a un club y su influencia en el mercado de pases, el ex River, Boca y Real Madrid, entre otros, le pidió a los jugadores que, cuando le marcan a un ex club, no hagan el gesto de pedir perdón.