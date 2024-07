Alexis Mac Allister contó cómo es su particular ritual antes de cada partido con la selección argentina

Escuchar

Tras la consagración del seleccionado argentino en la Copa América 2024, Alexis Mac Allister, uno de los baluartes de Lionel Scaloni en el medio campo, brindó una entrevista al ciclo Todo Pasa (Urbana Play) donde habló de lo que es esta era exitosa de la Albiceleste, pero también profundizó otras cuestiones, como su preparación mental a la hora de afrontar un partido cargado de presiones.

La aparición de Alexis Mac Allister en la Copa del Mundo 2022 fue una de las grandes soluciones para Lionel Scaloni. Con tan solo 25 años, logró destacarse en la posición y ahora es una de las figuras del Liverpool. Pero la máxima competencia no lo bajó de su hambre de gloria y se destacó en varios partidos del seleccionado en la Copa América que se disputó en los Estados Unidos.

En ninguno de los partidos importantes desentonó y, en este sentido, Clemente Cancela, co-conductor de Todo Pasa, le consultó cómo afrontaba estos encuentros cargados de presión y qué hacía para desenvolverse de esta manera.

“No hago terapia, no me trato con ningún psicólogo, ni nada por el estilo”, introdujo el futbolista, y luego reveló su secreto: “Sí, tengo, quizás lo llamaría mi ritual, tengo un diario en el que intento escribir todos los días. A veces, obviamente, se me pasa, pero siempre el día anterior al partido es lo más importante. Ahí es donde agarro un poco de paz, me pongo a escribir y siento que me ayuda un montón. Ese es uno de los rituales más importantes que tengo”.

Asimismo, añadió: “Por fuera no demuestro cosas, pero por dentro siento: los nervios están. Creo que hay que normalizarlo también porque al final es representar a la selección argentina y jugar ante 80 mil personas. No es nada fácil y sentir los nervios es parte de eso. Yo tenía un técnico en Argentinos Júniors que decía que incluso era hasta necesario, para estar alertas. Entonces, lo vivo desde ese lado”.

En el caso de la final de la Copa América, Alexis fue uno de los más afectados por lo sucedido en la previa, donde muchos de los familiares no podían ingresar al Hard Rock Stadium debido a los incidentes con hinchas colombianos. “Disfruto lo que hago, porque me gusta, pero bueno, si vamos a la final del otro día, sentí muchos nervios, sobre todo por la previa y por todo lo que pasó en el estadio. No tanto por el partido en sí, sino por todo lo que pasó”, indicó.

Alexis Mac Allister contó más detalles de su preparación

En otro momento de la entrevista, Matías Martin le consultó si el mediocampista imaginaba situaciones del partido. “Sí, muchas veces pasan por la cabeza, pero cuando hay que resolver con los pies se me complica”, dijo entre risas.

Alexis Mac Allister es uno de los baluartes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni Aníbal Greco

Luego, contó otro detalles que pocos conocían sobre él: “Yo creo mucho en el poder de la energía y en el poder de la palabra. Y creo que cuando uno manifiesta y cuando de verdad lo quiere, termina sucediendo. Arranqué a hacerlo mucho antes del Mundial, me sirvió, sentí que me hizo muy bien, así que lo adopté y hoy lo sigo haciendo. Y por último, agradecer por todo, yo valoro mucho todo lo que tengo, tanto en la carrera futbolística, como la familia”.

Alexis se encuentra en el país disfrutando de sus días libres post Copa América, antes de volver a Inglaterra y comenzar la temporada 2024-2025 con el Liverpool.

