Rocío Robles rompió el silencio y habló sobre su presunto romance con Alexis Mac Allister: “Hay mucha fantasía”

El 24 de mayo, Rodrigo de Paul celebró su cumpleaños número 30 con una exclusiva fiesta en la Argentina, con al menos 100 invitados. Pese a que se habría buscado mantener con hermetismo los pormenores de la celebración, en las últimas los rumores apuntaron hacia el jugador Alexis Mac Allister por una supuesta cercanía que tuvo con la modelo Rocío Robles durante el evento. Ante la gran repercusión de esta versión, ella contó su verdad.

“Rocío Robles es la exnovia de Tyago Griffo y estuvo toda la noche con un campeón del mundo. A los besos, roces, montaditos, cercanos. Se fueron a la casa de él. Se trata de Alexis Mac Allister ¿Cuál será la reacción de Ailén Cova?”, fueron las palabras de Pepe Ochoa en El ejército de la mañana (en el streaming Bondi) con las que se inició una gran polémica, ya que el mediocampista se encuentra en pareja.

Alexis Mac Allister le habría sido infiel a Alén Cova antes de arribar a Estados Unidos (Fuente: Instagram/@alemacallister)

Ante la fuerte repercusión que tuvo esta información, fue la propia Rocío Robles quien decidió terminar con las especulaciones sobre su vida sentimental. “No es cierto. Fui a un cumpleaños normal, como cualquier ser humano”, introdujo ante las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece), al negar un vínculo con el jugador y asegurar que conocía a todos los invitados debido a que mantuvo una relación con una persona vinculada al mundo del fútbol.

En la misma línea se mantuvo reacia a los rumores que nacieron a partir de su presencia en la celebración: “Me sorprende que salga este tipo de información, no me gusta porque sé que él está en pareja. Pueden perjudicar a mucha gente. Yo estoy soltera y entiendo que se generen rumores de esto”.

Rocío Robles negó haberse retirado de la fiesta con Alexis (Foto Instagram @rocioroblesok)

Además, para ser clara, aseguró que no había posibilidad de que ella esté “a los besos” en un boliche, como se describió sobre su acercamiento con el jugador. Por el contrario, aseguró que se retiró del lugar acompañada por la misma persona con la que ingresó, del cual no quiso brindar su nombre, pero aclaró que no era parte del mundo del fútbol, ya que también se indicó que estaría relacionada con el cumpleañero.

En cuanto a la cercanía que mantuvo con Alexis, esta se limitó a compartir la misma mesa de invitados, según la versión de la modelo. Sin embargo, no habrían entablado diálogo ni ningún tipo de acercamiento, ni siquiera mediante las redes sociales. “No tengo que aclarar nada a nadie porque estoy muy tranquila con lo que hice, entiendo que él y su pareja también porque supongo que se fue a dormir con ella”, sentenció.

Por último, la modelo señaló que, contrario a las versiones que circularon, no hubo resguardos para que los invitados no den a conocer detalles de la celebración, ya que todos “estaban con los celulares y no revisaron las carteras”. “Para mí hay mucha fantasía alrededor de esto”, cerró.

Un asistente de Mac Allister dijo que otro campeón del mundo fue quien tuvo un encuentro con Rocío Robles

En cuanto los rumores comenzaron a resonar fuertemente, Ramiro Rodríguez, responsable de prensa de Alexis Mac Allister, se comunicó con el periodista Ángel de Brito para difundir la versión del jugador y negar un vínculo con Rocío Robles, al hacer hincapié que “se trataban de fake news”.

La versión del asistente de prensa del jugador señala a Rodrigo de Paul como la persona que se vinculó con la modelo (Captura X)

“La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, son las palabras que difundió Rodríguez, según el chat de conversación que se compartió en la cuenta de X de El Ejecito de LAM, correspondiente al ciclo que conduce De Brito. Esta versión tampoco coincide con la mencionada anteriormente por Robles, quien indicó que se retiró de la fiesta con una persona que no pertenece al ámbito del fútbol.

