"¿Amás más a papá o a mamá?": el divertido ida y vuelta de Belu Lucius y su hijo

La familia de la influencer y participante de MasterChef Celebrity Belu Lucius y el rugbier Javier Ortega Desio es una de las preferidas de las redes sociales, dado que, como a ambos los caracteriza el humor, acostumbran a compartir escenas de su vida cotidiana y lo hacen de una forma tal, que consiguen mantener una amplia comunidad de seguidores.

Mientras Belu la rompe en el reality de Telefe y se consagra como una de las que mejor cocina, también mantiene muy activa su participación en redes sociales, donde comenzó con su carrera como actriz. En su cuenta de Instagram tiene 2,1 millones de seguidores a quienes divierte con los idas y vueltas que tienen con su marido y con las ocurrencias de sus hijos Bautista (2) y Benjamín (1).

Una de las últimas escenas de la influencer con su hijo mayor se dio esta tarde, cuando ella le empezó a preguntar: "Bauti, y¿ vos a quién amás más?", a lo que el pequeño contestó: "Papai [sic]". "No pregunté todavía, ¿a papá o a mamá?", insistió.

Bauti, sin dudarlo, volvió a responder: "Papai". "¿A papá? Este video se autodestruirá en dos segundos", siguió Belu, con esa ironía y expresión que la caracteriza. "Ahora, cuando yo te pregunte, vos decí 'mamá', ¿sabés? Bauti, ¿a quién amás más, a mamá o a papá?", intentó una vez más, pero él volvió a elegir a Ortega Desio.

Entonces, la participante de MasterChef no vio otra opción que intentar convencerlo: "¿Vos entendés que estuviste en el vientre de mamai, no en el vientre de papai?. A mamá le hicieron un tajo, no a papai, ¿eh? ¿A quién amás más?". Pero la respuesta de Bauti continuaba siendo la misma.

Ella probó por el lado de que ella era quien le había dado de mamar, pero el pequeño, que jugaba con sus autitos, seguía desentendido de lo que su mamá trataba de instalarle.

Sin embargo, Belu tuvo un último intento acertado, cuando dijo: "No entendiste, no entendiste todavía. Mamá, o sea yo, tengo contacto directo con Papá Noel, para que sepas, tengo contacto directo, por Instagram. ¿A quién amás más, a papa o a mama?". Bauti, sin dudarlo esta vez, respondió: "A mamá". "Entendió todo", cerró ella en sus stories, en las que probablemente hizo reír a más de uno de sus 2 millones de seguidores.

Más temprano, la influencer había estado probando filtros junto a su hijo y Ortega Desio, quien integra el equipo de Jaguares pero no fue convocado para viajar a Australia con Los Pumas. Él también suele protagonizar escenas divertidas, no solo con su esposa, sino también con los pequeños.