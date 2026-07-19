Anillos del mundial 2026: cómo son y cuál es el precio de la edición limitada de FIFA

MIAMI (AP).- Por primera vez en la historia, la FIFA entregará anillos a los ganadores del Mundial 2026 para conmemorar el campeonato. La tradición de que los equipos campeones reciban este obsequio es habitual en las actividades deportivas de Estados Unidos y se remonta a finales del siglo XIX. Sin embargo, no es algo común en otras partes del mundo, por lo que generó mucha curiosidad sobre cómo serán las joyas que recibirá el ganador del encuentro entre la selección argentina y España.

Con esta final en Estados Unidos, la decisión de la FIFA parece un guiño a esa tradición. Los jugadores del equipo que gane el Mundial recibirán medallas de oro, como de costumbre, y el capitán y el técnico del equipo ganador también recibirán anillos temporales poco después del partido por el título.

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Los anillos de la FIFA

Una vez terminado el campeonato, el equipo ganador recibirá 30 anillos personalizados. La Copa del Mundo estará de un lado, mientras que el otro lado se creará “para reflejar la identidad del equipo ganador”, indicó la FIFA.

Se fabricarán 2026 anillos —en referencia al año en que se celebra el Mundial— y cada uno estará numerado individualmente, se ajustará a medida y se entregará con su propio certificado de autenticidad. Los 1996 anillos que no irán al equipo ganador se pondrán a la venta para el público. Hasta ahora, la FIFA no reveló cuál será el valor.

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Tradición centenaria

Se cree que los anillos de campeonato se remontan al menos a 1893, cuando el Montreal Hockey Club recibió la Dominion Hockey Challenge Cup, precursora de lo que hoy se conoce como la Stanley Cup. Ese equipo también encargó joyas sencillas con pequeños palos de hockey adheridos en la parte superior.

Los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol comenzaron a entregar anillos de campeonato en la década de 1920, mientras que los campeones de la NBA —la liga de básquet profesional en EE.UU.— los recibieron prácticamente desde la creación de esa competición a finales de la década de 1940, y los equipos de la NFL, la de Fútbol Americano, los obtuvieron durante toda la era del Super Bowl, que data de la década de 1960.

Incluso algunos Salones de la Fama entregan anillos a sus miembros, y los olímpicos y paralímpicos de Estados Unidos recibieron anillos como parte del paquete de beneficios que conlleva representar a su país en el escenario mundial.

En la actualidad, se entregan comúnmente en todos los deportes profesionales de Estados Unidos —junto con una serie de deportes universitarios, de secundaria e incluso juveniles— para conmemorar campeonatos.

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Premio económico

El campeón de la Copa del Mundo 2026 se llevará un premio histórico de 50 millones de dólares. Este dinero es entregado por la FIFA directamente a la federación del país ganador (como la AFA, en el caso de la Argentina), la cual decide cómo repartir los bonos entre el cuerpo técnico y el plantel de jugadores.

En cuanto al subcampeón, se llevará USD 33 millones; mientras que el tercero y cuarto lugar obtienen 29 millones y 27 millones de dólares, respectivamente.