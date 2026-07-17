Así será la final: show del entretiempo, anillos para los campeones y un estadio que Messi ya conoce bien

NUEVA YORK (enviado especial).- La selección argentina ya está en Nueva Jersey para preparar el partido más importante tras la final de Qatar. El plantel que dirige Lionel Scaloni llegó el jueves por la noche y este viernes entrena en las instalaciones de los New York Red Bull y por la tarde el técnico, junto a Emiliano Dibu Martínez, brindarán la última conferencia de prensa en Manhattan. Mientras los hinchas empiezan a llegar por aire y por tierra desde varios puntos de Estados Unidos y de la Argentina, la FIFA termina de preparar un show al mejor estilo estadounidense que se proyectará hacia todo el mundo.

El Mundial más largo y caro de la historia tendrá en la final un espectáculo típico del país anfitrión.

La ceremonia previa arrancará una hora y media antes del comienzo de la final. A las 13.30 hora local (14.30 de Argentina) está prevista la participación de Tom Cruise, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams. Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos, que hasta ahora sólo se entonó en los partidos de la selección local (antes del comienzo de los partidos, se emite una versión musical por los parlantes de los estadios). Todavía no se confirmó si una figura argentina cantará el himno del país campeón del mundo. El de España, en tanto, no tiene letra.

Madonna, Shakira, Justin Bieber y Chris Martin.

El plato fuerte de la ceremonia llegará en el entretiempo. Como pasa una vez al año aquí con el Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano NFL, el evento más visto más visto en todo el mundo también tendrá un show de ese nivel.

Mientras los jugadores se van al vestuario, se montará un escenario en el césped para un show que se prevé dure 11 minutos. Como figura estelar estará Madonna. Tras participar de la ceremonia inaugural, Shakira también tendrá su participación estelar. Completarán el espectáculo Justin Bieber y la banda pop coreana BTS. Las actuaciones contarán con la dirección de Chris Martin, de Coldplay.

Otro de los condimentos novedosos es que la FIFA entregará por primera vez anillos de campeón a los ganadores

El anillo que la FIFA le otorgará a los campeones del Mundial Captura

Según informó FIFA, cada anillo formará parte de una edición estrictamente limitada de tan solo 2.026 piezas numeradas individualmente, en homenaje directo al propio torneo. De ellas, 30 se entregarán al equipo ganador, mientras que las 1.996 restantes se pondrán a disposición de los aficionados de todo el mundo como producto con licencia oficial, lo que permitirá a los seguidores hacerse con una pieza única de la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anillo que FIFA otorgará a los campeones del Mundial 2026

En una de las caras del anillo se luce con orgullo el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, mientras que la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada anillo estará numerado individualmente, se ajustará a medida y se entregará con su propio certificado de autenticidad.

Un estadio que Messi conoce bien

La gran final se jugará en el MetLife, que para esta Copa del Mundo fue rebautizado como Estadio Nueva Jersey Nueva York. El recinto se impuso en la decisión final a otros dos gigantes de Estados Unidos: el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, y el SoFi Stadium de Inglewood, de Los Ángeles.

ARCHIVO - La vista de Manhattan detrás del MetLife Stadium, sede de partidos del Mundial, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 3 de enero de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Inaugurado en 2010, la selección jugará aquí por séptima vez, en las que Messi fue protagonista. Aquí consiguió un inolvidable hat trick contra Brasil, en un partido amistoso que Argentina ganó 4 a 3 en 2012. También fue el escenario donde el capitán erró su penal en la definición de la Copa América Centenario 2016 y dejó la selección. Decisión que por suerte revisó para iniciar el ciclo más glorioso con la camiseta celeste y blanca.

En la Copa América de 2024, Argentina jugó aquí dos partidos. Uno por la fase de grupos frente a Chile, en el que Messi no jugó porque no estaba recuperado de una lesión. Sí estuvo en la semifinal frente a Canadá: allí anotó uno de los dos goles de la victoria argentina.

Como previa, el jueves se vivió un histórico banderazo en Times Square, la emblemática esquina de Nueva York. Más de cinco mil personas se hicieron ver y sentir en pleno Manhattan. Bajo las escalinatas rojas, en el triángulo que forman la Séptima avenida y Broadway, la multitud entonó “Muchachos”, “el que no salta es un inglés” y otros hits de cancha.

Bandreazo argentino en Times Square Aníbal Greco

Cruzando la autopista, el patio de comidas y los pasillos del mall American Dream comenzaron a poblarse de camisetas argentinas desde temprano. El shopping es el segundo más grande de Estados Unidos.

Cómo es por dentro

El MetLife Stadium fue acondicionado a para este Mundial, como pasó en la mayoría de las sedes norteamericanas. Se cambió el césped sintético, ya que es la casa de los New York Giants y el New York Jets, ambos equipos de la NFL. Fue sede del Super Bowl de 2014.

Tras una inversión de US$1600 millones y un proceso de construcción que tardó aproximadamente tres años, fue inaugurado el 10 de abril de 2010. En este lugar se encontraba el viejo estadio de los Giants, que había sido levantado en 1976.

Se caracteriza por ser uno de los más lujosos de Estados Unidos. Por fuera, está diseñado con capas de aluminio con luces en su interior, lo que permite que se pueda de teñir de cualquier color, una tecnología que se utiliza en algunos estadios europeos. A su vez, cuenta con 217 palcos distribuidos en cuatro pisos diferentes, salones con servicio de club que alcanzan los 10.000 asientos VIP, clubes gastronómicos personalizados y cuatro pantallas de aproximadamente 36 metros en cada esquina del terreno de juego.