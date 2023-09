escuchar

“Se te ve muy feliz”, fue una de las primeras cosas que Migue Granados le dijo a Lionel Messi en la entrevista que el futbolista le concedió para Soñé que volaba (Olga). “La gente opina de Messi como si lo conociera y dice: ‘Esta re feliz’; ‘Esta re contento’, como si fuese el sobrinito. ¿Es así?”. Sereno y relajado, Leo le aseguró que sí y sostuvo: “Aparte, hay gente que me sigue de toda la vida y ya me conoce. Se me nota mucho también cuanto estoy contento, adentro de la cancha, después afuera, poca gente sabe lo que hago”. En esta línea reflexionó sobre etapa de “empezar a descomprimir un poco” y “disfrutar desde otro lado” lo que está viviendo, y esto le dio pie al presentador para indagar justamente sobre eso: cómo es un día en su vida desde que se instaló en Miami. El jugador del Inter Miami respondió y sorprendió con un hábito que comprarte con Antonela Roccuzzo.

Después de haber pasado dos años en París, en julio la vida de la familia Messi-Roccuzzo dio un giro. Los cinco integrantes del clan se instalaron en los Estados Unidos, rodeados del mar y las palmeras de la Florida. A dos meses de su llegada, ya lograron establecer una rutina diaria. En la entrevista, el campeón del mundo contó que en su casa se levantan a las 7 para que Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5) se preparen para ir a la escuela. “¿Vos te pones el despertador? ¿En el celu? ¿Lo tenés puesto de lunes a viernes?”, quiso saber Granados. “Sí, todas las noches lo pongo, porque depende, a veces los llevo, a veces no”, explicó el 10 y contó que todos desayunan en su casa antes de ir al colegio y arrancar con sus respectivas actividades.

Leo Messi contó cómo es un día en su vida desde que se instaló en Miami (Video: Olga)

“¿Haces las tostaditas vos?”, lo interrumpió Migue y Leo le aseguró que sí. “¿En serio? ¿Y cuál es el menú de cada uno?”, quiso saber el presentador. Según Messi, en su casa se desayunan tostadas y chocolatada, y que a veces también los chicos piden untar el pan con manteca y azúcar. Después de dejar a los niños en la escuela, se dirige al club para comenzar la jornada de entrenamiento “temprano por el calor”.

Una vez finalizada la práctica matutina con “Las Garzas”, el campeón del mundo regresa a su casa a las 13 y comparte unas horas con su esposa y ya tienen un esquema bastante definido. “Comemos con Antonela solos y vamos a dormir la siesta, generalmente”, reveló y contó que además aprovechan el tiempo para ver alguna serie o película. A las 15, buscan a Thiago, Mateo y Ciro y por segunda vez en el día se dirige al Florida Blue Training Center, pero para acompañar a sus hijos en sus respectivos entrenamientos.

Durante la entrevista con Migue Granados, Leo Messi dio detalles de cómo es un día en su vida estando en Miami (Foto: Captura Olga)

A pesar de su corta edad, los hijos de Leo ya evidenciaron su pasión por el fútbol y empezaron a desarrollarla en el mismo club que él. Thiago debutó en la Sub 12 de Inter Miami CF Academy y Mateo se entrena con el grupo de su edad. Durante la entrevista, Leo contó que originalmente iban a inscribirlos en otra escuela, pero desde el club les dijeron que les convenía jugar ahí.

“¿Juegan bien?”, le preguntó Migue Granados. Sin embargo, Messi se limitó a esbozar una sonrisa, pero para sorpresa de todos evitó responder la pregunta inicial. “Les gusta mucho”, aseguró y dijo que “a los tres les encanta” el fútbol. No obstante, prefirió no decir cómo se desempeñan sus hijos en el deporte. Incluso evitó explayarse sobre el tema por temor a que su hijo mayor pudiera escucharlo.