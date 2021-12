Antonela Roccuzzo ya palpita la Navidad: una canción en inglés la enamoró

Diciembre es el mes del espíritu navideño. Las calles de las ciudades se decoran con luces, los hogares con el arbolito y hasta la música que suena se tiñe de sonidos vinculados con las fiestas. En este contexto, Ed Sheeran y Elton John estrenaron este viernes un tema llamado Merry Christmas, que enloqueció a sus fanáticos.

Entre los amantes de la música se encuentra la mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, quien más de una vez manifestó su gusto por los artistas, y que esta vez apoyó el estreno de la nueva canción, que a las pocas horas de publicada ya acumulaba un millón de reproducciones en YouTube.

"Merry Christmas", la nueva canción de Ed Sheeran y Elton John

“Elton John y yo vamos a estar haciendo un vivo hoy a las 5.30 pm GMT para festejar el lanzamiento de Merry Christmas. Los vemos ahí”, escribió Sheeran en una publicación donde ambos cantantes vestían indumentaria navideña. La rosarina de 33 años vio el posteo desde París y no dudó en darle like.

Antonela no pudo cumplir el sueño aún de conocer al autor de éxitos como Photograph o Shape of you, pero su marido, Messi, sí tuvo la suerte de cruzarse con el compositor en el Parque de los Príncipes, después de un partido de Champions League entre el PSG y el Manchester City.

Antonela le dio like al anuncio de la canción de Ed Sheeran y Elton John Instagram @teddysphotos

Aquella vez, La Pulga subió una postal junto a Sheeran y su amiga y pareja de Luis Suárez, Sofía Balbi, comentó: “¡A alguien que yo conozco esta foto le encanta!”. Roccuzzo contestó con una carita llorosa como lamentándose y Leo agregó: “¡Se perdió la foto! Jajaj pero tiene un saludito jaja”.

Leo Messi y Ed Sheeran se encontraron después del partido entre el PSG y el City Instagram @leomessi

Roccuzzo había compartido hace algunos meses tres imágenes en su casa de Barcelona con un vinilo del artista nacido en Halifax y un tocadiscos para escuchar su música. “Photograph”, escribió entonces la rosarina revelando su favoritismo por Ed Sheeran.

Ahora que su preferido sacó un tema con Elton John, uno de los artistas más prestigiosos del mundo, probablemente aprovechará del frío parisino para aclimatarse en el espíritu navideño y festejar así con toda su familia.