El irónico comentario de Martín Liberman sobre la carrera de Javier Mascherano como entrenador

Martín Liberman, periodista y animador, lanzó este martes un irónico comentario sobre el posible arribo de Javier Mascherano a la Selección Argentina Sub-20 como director técnico.

Con su estilo incisivo, Liberman citó un tuit donde se asegura que Mascherano podría reemplazar a Fernando “Bocha” Batista en su cargo. “ Pero si Masche ya arrancó en Rusia 2018! ”, escribió el cronista.

De acuerdo con el comentarista deportivo, el exjugador tuvo injerencia en el armado del equipo “Albiceleste” en el último Mundial, cuando Jorge Sampaoli era el entrenador del combinado nacional. En octubre, el cronista escribió: “Cuando no le hacen la cama, Sampaoli es un gran entrenador y todos sus equipos son competitivos. Es muy fácil descifrar porque le fue mal en Argentina. Un grupo de muchachos difíciles, confabulados con parte del cuerpo técnico se lo cargaron en pleno Mundial. Fin del cuento”.

El irónico comentario de Liberman sobre Mascherano

Luego, apuntó directamente contra “Masche”, al citar un tuit donde se indicaba que Sampaoli es mejor DT que Mauricio Pochettino: “Ninguna duda! Pero es difícil con Mascherano y compañía haciéndole la vida imposible y tus colaboradores haciéndote la cama para quedarse después! Muy complicado”.

La defensa de Liberman por las fake news de sus supuestos comentarios sobre Lionel Messi

Luego de que Messi obtuviera su séptimo Balón de Oro, el nombre del periodista se volvió tendencia en Twitter por sus críticas pasadas hacia el jugador. A su vez, se le atribuyeron comentarios que no son de su autoría.

Por eso, en su canal de YouTube, Liberman hizo un descargo: “Me extraña que a esta altura del partido, todavía la gente crea lo que lee o lo que ve sin que esté mi voz atestiguando y dando fe de lo que digo. Los únicos canales de comunicación que tengo son este y mis redes sociales. No puedo hacerme cargo que los portales mientan usando mi nombre y usando mi imagen. Evidentemente, vende hablar de mí; genera likes, vistas, plata. Por un lado, me da satisfacción. Y por otro, inconvenientes, porque yo hace tres años que no hablo de Messi”, dijo.

Lionel Messi, con su séptimo "Balón de Oro" FRANCK FIFE - AFP

Acto seguido, dio su opinión sobre “El 30″ del PSG: “Yo creo que es un recontar crack, y que está bien dado el ‘Balón de Oro’. Me parece que hizo más mérito Jorginho por haber ganado la Champions League y la Eurocopa. Su Chelsea fue brillante, pero, ¿quién puede discutir el año de Messi con la Selección? Nadie. (...) Yo no falto el respeto. No es mi estilo. Voy al hueso, pero con la mesura que requiere la situación. Nunca cruzo la línea, no me meto en la vida privada, no uso palabras desubicadas”.

Sobre la euforia entre los hinchas argentinos por la nueva conquista de “La Pulga”, Martín había escribo en su cuenta de Twitter había escrito: “¡Cómo se excitan con el ‘Balón de Oro’! Jajaja me da risa. Entiendo que festejemos la Copa América! Y aclaro que para mí es el año que más lo mereció Messi. No me interesa el Barcelona. En la Selección, la rompió y esta muy bien! Es un crack sin dudas. ¿A qué hora en el obelisco? Aflojen”.

Y ante las críticas recibidas por sus supuestas declaraciones, sentenció: “A ver si entienden muchachitos fundamentalistas. Messi me parece extraordinario. Un recontra crack. No llegaba a conmoverme ni convencerme en la Selección hasta este año que la rompió en Copa América. Un maestro. Sigo sin ser su fan, pero le reconozco su entrega y su fútbol”.