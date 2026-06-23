Argentina-Austria: Messi reveló qué le dijo a Medina antes de la jugada que terminó en el primer gol

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, contó detalles sobre la asistencia de Facundo Medina en el primer gol del triunfo 2-0 ante Austria por la fase de grupos del Mundial 2026. El delantero explicó que esta jugada, que permitió la clasificación del equipo a la próxima instancia, fue producto de una charla previa entre ambos.

Al ser entrevistado en el estadio por los periodistas presentes, Messi analizó la jugada que terminó en la primera conversión del encuentro que se disputó en el Dallas Stadium. El delantero explicó cómo, a los 38 minutos del primer tiempo, Medina envió un centro desde el sector izquierdo para permitir la definición del rosarino.

Primer gol de Argentina vs Austria

“Le decía siempre al Negro ‘tirala atrás, boludo, que yo siempre llego’ y la dejó espectacular”, declaró Messi sobre una charla previa al respecto de ese tipo de jugadas. El capitán remarcó la importancia de la actitud del defensor en ese movimiento y describió cómo terminó en gol.

Messi también destacó las decisiones de otros compañeros, ya que Thiago Almada “vio que estaba ahí”, mientras Enzo Fernández y Lautaro Martínez arrastraron las marcas hacia el primer palo.

Además, el delantero comparó la dinámica de la jugada con las interacciones que mantenía con el español Jordi Alba durante su etapa en Barcelona, aunque aclaró que el tanto resultó un mérito exclusivo de Medina: “Toda de él fue”.

La jugada le recordó a sus partidos con Jordi Alba en el Barcelona PETER PARKS - AFP

La anotación sirvió para pasar a ganar un partido donde el capitán erró un penal a los ocho minutos de juego. Con los dos goles del encuentro, el atacante alcanzó además los 18 goles en Copas del Mundo y superó el registro del exfutbolista alemán Miroslav Klose como máximo anotador de la competencia.

El triunfo clasificó a la Argentina a la siguiente fase del torneo, tras obtener seis puntos en las dos primeras jornadas del grupo. El equipo que dirige Lionel Scaloni aseguró su pasaje a los dieciseisavos de final a falta de una fecha para el cierre de la primera ronda.

La primera posición, ya asegurada

Más tarde, el triunfo 2-1 de Argelia ante Jordania aseguró de forma matemática el primer puesto de la selección argentina en el Grupo J. El seleccionado y garantizó de este modo su liderazgo definitivo, sin importar los resultados que se den durante la tercera y última jornada de la zona, que se disputará el próximo sábado.

Segundo gol de Jordania vs Argelia

La clasificación anticipada permite al cuerpo técnico evaluar alternativas en la formación titular para el encuentro final de la primera fase frente al conjunto jordano, que quedó eliminado de la competencia. Otros seleccionados como México, Estados Unidos, Francia, Noruega y Alemania también se encuentran clasificados de modo matemático.