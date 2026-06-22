Argentina vs. Austria, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El entrenador argentino dio una conferencia de prensa en la antesala al segundo partido de la albiceleste y definió a Austria como un “rival difícil con muy buenos jugadores que presiona bien”. “Es un equipo vertical. Ha hecho una gran clasificación. Será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso hará que el espectáculo sea mejor. Van a salir a buscarlo”, sostuvo.

En este sentido, también señaló que, al enfrentar a uno de los pesados del grupo J, la selección argentina podría modificar su estilo de juego este lunes y tener menos protagonismo. “Si hay un rival que está haciendo las cosas mejor, hay que atrincherarse y defender. No podes imponer tu juego. Cuando te hacen eso, el equipo tiene que estar pronto. Sino, se te complica. No siempre se puede ser dominador de la pelota, pero si podemos torcer el resultado”, explicó.