Argentina vs. Austria, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo J se disputará a las 14 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
El historial entre la Argentina y Austria
Si bien el partido de este lunes será el primer enfrentamiento oficial, ambas selecciones se cruzaron en dos amistosos. El primero se dio en 1980 -cuando la albiceleste era dirigida por César Luis Menotti-, en el que el conjunto sudamericano ganó 5 a 1; y el otro ocurrió en la antesala del Mundial de 1990, el cual terminó en empate 1 a 1.
Argentina, ante Austria: el primer examen europeo, con el liderazgo del grupo en juego
DALLAS (Enviado especial).- Las camisetas argentinas se multiplican por el centro de la ciudad. En bares, restaurantes, en las veredas que rodean el hotel de la selección y también en los alrededores del AT&T Stadium, donde este lunes se disputará uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha. En los papeles todavía faltan dos jornadas para definir el grupo. En la práctica, sin embargo, Argentina y Austria pondrán en juego mucho más que un lugar en los 16avos de final. Después de ganar en sus primeros partidos y por el nivel que mostraron, se perfilan como los equipos más fuertes de la zona. Por eso, a raíz de cómo quedó conformada la tabla y del sistema de desempate olímpico que utiliza la FIFA, que prioriza el resultado entre los equipos involucrados en caso de igualdad de puntos, este encuentro adquiere un valor extra. El vencedor quedará muy cerca de asegurarse el primer puesto de manera anticipada, un escenario ideal para administrar cargas, recuperar futbolistas y llegar con más energía al inicio de las fases eliminatorias.
Así está el grupo de la Argentina
Scaloni anticipó el cruce con Austria
El entrenador argentino dio una conferencia de prensa en la antesala al segundo partido de la albiceleste y definió a Austria como un “rival difícil con muy buenos jugadores que presiona bien”. “Es un equipo vertical. Ha hecho una gran clasificación. Será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso hará que el espectáculo sea mejor. Van a salir a buscarlo”, sostuvo.
En este sentido, también señaló que, al enfrentar a uno de los pesados del grupo J, la selección argentina podría modificar su estilo de juego este lunes y tener menos protagonismo. “Si hay un rival que está haciendo las cosas mejor, hay que atrincherarse y defender. No podes imponer tu juego. Cuando te hacen eso, el equipo tiene que estar pronto. Sino, se te complica. No siempre se puede ser dominador de la pelota, pero si podemos torcer el resultado”, explicó.
Dónde jugará la selección argentina
La albiceleste enfrentará a Austria en el Dallas Stadium, inaugurado en 2009 por Jerry Jones y uno de los estadios más modernos e impactantes de los Estados Unidos.
Su estructura destaca por su techo retráctil, uno de los más grandes del mundo, y la pantalla que aparece suspendida sobre el mismo césped. Tiene capacidad para80.000 espectadores, que pueden llegar hasta los100.000 para grandes eventos. Sin embargo, para esta copa del mundo se redujo su aforo a70.000 localidades. Eso se debe a que tuvo que ser transformado de cancha de fútbol americano a una de “soccer”.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. Austria
El partido entre Argentina y Austria podrá verse EN VIVO por TV Pública, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 14 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y Austria.
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