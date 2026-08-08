Enner Valencia habló antes de su llegada a Boca: “Espero estar a la altura física y mentalmente”

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en un nuevo refuerzo de Boca Juniors y emprendió su viaje hacia Buenos Aires para sumarse a las filas del Xeneize. Sin embargo, antes de embarcar, dialogó con la prensa de su país y compartió las sensaciones que le provoca su debut en el fútbol argentino.

“Estoy muy ilusionado con mi llegada a Boca. Es una decisión que tomamos con mi familia y estamos muy contentos”, sostuvo el futbolista de 36 años

"ESTOY MUY ILUSIONADO CON MI LLEGADA A BOCA" Enner Valencia declaró antes de salir de Guayaquil hacia Buenos Aires para sumarse a Boca.



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Consultado sobre la importancia de sumarse al plantel de uno de los equipos más importantes de Sudamérica, Valencia dijo: “Siendo Boca no hay muchas cosas para acotar. Tuve otra propuesta que, por ahí estaba más cercana a mi corazón y rechazarla me dolió mucho”. “Tratar de adaptarme lo más rápido posible para tratar de ayudar al equipo por ese camino que viene transitando”, evaluó.

Además de aludir a sus expectativas, Valencia reveló el detrás de escena de su intercambio con el presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme. “Imagínense lo que fue Riquelme para el fútbol y ahora como dirigente. Que hable tan bien de mí, que me pueda dar una palabra de aliento: para mi es muy importante”, resaltó.

Luego, agregó: “Con él hemos hablado mucho y eso me confiere mucha responsabilidad, pero ojalá que estemos a la altura física y mentalmente”.

Valencia es el máximo artillero histórico de la selección ecuatoriana: anotó goles en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Qatar 2022. Además, fue el capitán y referente absoluto del combinado nacional hasta el último Mundial disputado en Estados Unidos.

A nivel clubes, en su su palmarés figuran:

En Emelec: Serie A de Ecuador (2013)

Serie A de Ecuador (2013) En Tigres UANL:

Liga MX - Apertura (2017)



Campeón de Campeones (2017)



Campeón de Campeones (2018)



Liga MX - Clausura (2019)

En Fenerbahçe: Copa de Turquía (2022-23)

Copa de Turquía (2022-23) En Internacional: Campeonato Gaúcho (2025)

Además, Valencia jugó en la Premier League de Inglaterra en el West Ham United y el Everton.

La palabra del representante de Enner Valencia

“¿Qué camiseta vas a utilizar?“, fue otro de los interrogantes que le plantearon los cronistas de su país. ”No tengo preferencia por ningún número. El que me den", respondió el delantero. En redes sociales circuló una versión de que el jugador podría llegar a vestir la número 30.

Al hacer mención sobre su vínculo contractual, detalló: “La duración del contrato todavía no está cerrado, pero a eso lo vamos a ver ahora”. Por último, el ex jugador de Emelec y de Internacional de Brasil, barajó un mensaje para los simpatizantes xeneizes. “Al hincha de Boca le quiero decir que voy a dar todo de mí para darle esos campeonatos que nos tracemos”, cerró Valencia.

Quien también sumó su testimonio fue Gonzalo Vargas, mánager de Valencia. “Boca es un reto muy importante para Enner en la madurez de su carrera. Porque se trata no solo de un club grande a nivel continental, sino también mundial”, apuntó.

Según el representante del nuevo refuerzo del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena, “Valencia tuvo varias opciones arriba de la mesa para poder decidir. Por ejemplo, propuestas de México, de la MLS, de Arabia Saudita, superiores en lo económico pero, Boca hace pensar a cualquiera”.

Sobre el ida y vuelta con Riquelme, Vargas confesó: “Fue una negociación muy corta y muy directa: en 48 hs nos pusimos de acuerdo”. “Ahora la ilusión y la responsabilidad son muy grandes”, remató.