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Mundial 2026: los mejores memes de la final Argentina vs. España
Las dos selecciones se miden este domingo en New Jersey, Estados Unidos; la reacción en redes sociales
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La selección argentina enfrenta a España por la final de la Copa del Mundo. El encuentro será este domingo, desde las 16 (hora argentina), en New Jersey. El árbitro del partido será Slavko Vinčić.
Por el lado de la Argentina, el camino hacia la final incluyó varios encuentros donde la definición se estiró al tiempo suplementario. Contra Cabo Verde y Suiza, los dirigidos por Lionel Scaloni, debieron redoblar los esfuerzos en los 120 minutos de juego para no llegar a los penales.
España, en cambio, atravesó la fase de grupos y la fase eliminatoria sin muchas complicaciones. Apenas recibió un gol en contra y eliminó, en semifinales, a Francia, la selección que era la máxima candidata en la previa del certamen y finalizó en la cuarta posición tras la derrota contra Inglaterra.
La Scaloneta llega con la ilusión del bicampeonato. Tras coronarse en Qatar 2022, la selección argentina puso a prueba su temple al dar vuelta el resultado contra Inglaterra y así llegar a otra final.
Faltando algunas horas para el comienzo del encuentro, los usuarios de las redes sociales comenzaron a calentar la previa con algunas reacciones en la plataforma X -ex Twitter-.
Los mejores memes
El bendito destino decidió que en su ultimo mundial, Messi juegue por primera vez contra Inglaterra en semifinales y la final sea contra España, el país que rechazó para cumplir su sueño de jugar con Argentina.— Nation (@Titanfdc) July 15, 2026
UNA MAS LEO, UNA MAS Y NOS VAMOS 👑🇦🇷 pic.twitter.com/VQDtp7Lo7b
"España 1 - 0 Argentina"— Bostero (@Volve10Riquelme) July 18, 2026
De la Fuente al minuto 80 mirando a Scaloni haciendo el cambio de Montiel por Molina
pic.twitter.com/clDF48knaG
“El partido del domingo argentina-españa va a estar tranquilo”— leandro 🇦🇷☀️ (@ggukvantie) July 18, 2026
el cuti en la primera que la toque lamine yamal: pic.twitter.com/u1zg1AqqbQ
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