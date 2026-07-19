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Mundial 2026: los mejores memes de la final Argentina vs. España

Las dos selecciones se miden este domingo en New Jersey, Estados Unidos; la reacción en redes sociales

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Los mejores memes de la final entre Argentina y España
Los mejores memes de la final entre Argentina y España(Fuente: Twitter)

La selección argentina enfrenta a España por la final de la Copa del Mundo. El encuentro será este domingo, desde las 16 (hora argentina), en New Jersey. El árbitro del partido será Slavko Vinčić.

Por el lado de la Argentina, el camino hacia la final incluyó varios encuentros donde la definición se estiró al tiempo suplementario. Contra Cabo Verde y Suiza, los dirigidos por Lionel Scaloni, debieron redoblar los esfuerzos en los 120 minutos de juego para no llegar a los penales.

Lionel Messi y Lamine Yamal
Lionel Messi y Lamine Yamal

España, en cambio, atravesó la fase de grupos y la fase eliminatoria sin muchas complicaciones. Apenas recibió un gol en contra y eliminó, en semifinales, a Francia, la selección que era la máxima candidata en la previa del certamen y finalizó en la cuarta posición tras la derrota contra Inglaterra.

La Scaloneta llega con la ilusión del bicampeonato. Tras coronarse en Qatar 2022, la selección argentina puso a prueba su temple al dar vuelta el resultado contra Inglaterra y así llegar a otra final.

La selección argentina entrena en Nueva Jersey antes de la final con España
La selección argentina entrena en Nueva Jersey antes de la final con EspañaAníbal Greco - La Nación

Faltando algunas horas para el comienzo del encuentro, los usuarios de las redes sociales comenzaron a calentar la previa con algunas reacciones en la plataforma X -ex Twitter-.

Los mejores memes

Los mejores memes de España - Argentina
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