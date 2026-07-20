Así fue el momento en que el Ratón Ayala le pegó un cachetazo a Dani Olmo tras la final Argentina-España

Los minutos posteriores al encuentro entre la Argentina y España por la final del Mundial 2026 estuvieron cargados de tensión. Varios miembros del plantel protagonizaron duros cruces con el seleccionado europeo y terminaron con golpes e, incluso, expulsiones. Pero las peleas no se limitaron únicamente a los jugadores: Roberto “Ratón” Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, también discutió con el centrocampista de La Roja, Dani Olmo.

Tal como mostró un video que grabó uno de los hinchas desde las tribunas, el exjugador del Valencia comenzó a discutir con el delantero español y luego le propinó un golpe en la cara. Tras esto, un compañero de Olmo los separó y el entredicho no escaló a mayores.

El cruce entre Ayala y Dani Olmo

Scaloni también tuvo que intervenir para evitar más golpes en el campo de juego cuando Leandro Paredes comenzó a discutir con Eric García, a quien se pudo ver que corrió a agarrar del cuello y trató de pegarle un golpe. Luego, el mediocampista de Boca fue a por Gavi, al que agarró de la camiseta y terminó por hacer caer al suelo.

SCALONI, SEPARANDO A LOS FUTBOLISTAS



El entrenador argentino dialogó así con Lamine Yamal y Borja Iglesias. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jAaSFgYnSa — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Mientras tanto, el resto de jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos intentaron contener la situación, que obligó a la intervención de varios protagonistas para evitar que el conflicto escalara. Entre ellos estuvo Scaloni, quien pudo separar a los futbolistas junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico. Con Paredes también estaba Thiago Almada, quien intentó frenarlo en varias oportunidades.

El cruce fue informado por los españoles al árbitro Slavko Vinčić, quien terminó expulsando de la cancha a Paredes con la final del Mundial ya concluida.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Nicolás Otamendi, flamante jugador de River, fue otra de las figuras que no escondió su enojo. Las cámaras del campo de juego captaron el momento en que mantuvo un fuerte entredicho con Rodri tras el resultado de la final.

El defensor argentino le negó el saludo y le recriminó en la cara que había estado “llorando toda la semana”.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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El partido

Una vez bajó la espuma en la cancha, Scaloni habló con la prensa: “Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. El partido lo perdimos y ya asumimos las cosas. No por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Gracias a los jugadores, dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse".

Desde el comienzo del partido, el seleccionado español impuso las condiciones del partido. Con el control de la pelota y una presión alta, obligó a la Argentina a replegarse y buscar respuestas desde el orden defensivo. La primera situación clara llegó tras una combinación entre Lamine Yamal y Dani Olmo que terminó con una buena intervención de Emiliano “Dibu” Martínez. Con el paso de los minutos, el dominio español se acentuó y la Albiceleste apenas pudo insinuar algunos contraataques aislados.

El equipo de Scaloni, además, sufrió un contratiempo importante antes del descanso. Lisandro Martínez, que había sido amonestado por cortar un avance español, no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Otamendi.

El gol ganador de Ferran Torres Matt Slocum - AP

En el complemento, el desarrollo prácticamente no cambió. España siguió monopolizando la posesión y volvió a encontrarse con un inspirado Dibu Martínez, que respondió ante un remate de Álex Baena, sostuvo el empate con una doble atajada frente a Pau Cubarsí y Mikel Merino, y volvió a intervenir con seguridad para mantener con vida a la selección argentina.

La resistencia albiceleste se complicó todavía más sobre el cierre del tiempo reglamentario. Enzo Fernández, que ya había sido amonestado, derribó a Cubarsí para frenar un contraataque español y recibió la segunda tarjeta amarilla. Con un futbolista menos, la Argentina logró sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue.

En el tiempo suplementario, España volvió a instalarse en campo rival y generó las ocasiones más claras. Martínez apareció otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Otamendi.

Sin embargo, a los 106 minutos, Ferran Torres encontró el gol que rompió el cero y le dio a España el 1 a 0 definitivo. La Argentina intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió evitar la derrota y el seleccionado europeo conquistó su segunda Copa del Mundo.