Así reaccionó el arbitro Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue el elegido para impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y en redes sociales se viralizó el momento en el que se enteró de su designación. En el video puede verse cómo, al enterarse de la noticia, el referí quiebra en llanto y recibe los aplausos de sus colegas.

“Jugar con rayas doradas es algo asombroso”, dice, en inglés, el exjuez y presidente del Comité de Árbitros de la FIFA desde el 2010, Pierluigi Collina, en alusión a la gama de colores que lucirá Vinčić en su uniforme oficial durante la final.

“Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo”, agrega Collina, y remata: “Es también asombroso decir que ese árbitro será Slavo”. Al oír su nombre, entre incrédulo y emocionado, el referí nacido en Eslovenia se lleva sus manos al rostro, sin poder contener las lágrimas.

La emoción del referí al enterarse que fue el elegido

Ya un poco repuesto, se levanta de su silla y se funde en un abrazo con su terna, sentados a la par. Luego se acerca a Collina -que dirigió la final del Mundial 2002, donde Brasil le ganó por 2 a 0 a Alemania-, quien también lo abraza y le hace entrega de su casaca.

El domingo 19 en el MetLife Stadium y junto a Vinčić estarán los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano AdhamMakhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.

Vinčić tiene 46 años y es considerado el mejor árbitro de su país. Internacional desde la temporada 2010, cuenta con una amplia experiencia en partidos de alta trascendencia, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia, y la final de la Champions League 2024 que protagonizaron Real Madrid y Borussia Dortmund.

Respecto a al futbol nacional, lo unen dos antecedentes. En el Mundial de Qatar 2022 dirigió a la selección argentina en la histórica derrota albiceleste ante Arabia Saudita por 2 a 1, un cotejo en el que, a instancias del VAR, le anularon tres goles al equipo capitaneado por Lionel Messi.

El árbitro estuvo presente en varios encuentros del Mundial 2026 KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, los simpatizantes riverplatenses quizá lo recuerden porque condujo el partido entre el Millonario y Monterrey de México que terminó empardado en cero por el Mundial de Clubes 2025, en el que le sacó la tarjeta roja al colombiano Kevin Castaño sobre el final del encuentro.

La final del Mundial será el cuarto partido que conducirá el esloveno en lo que va del Mundial 2026. Por la fase de grupos, dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, y la victoria de Argelia sobre Jordania por 2 a 1, correspondiente al grupo en el que estaba la Argentina. Ya en los 16avos de final, estuvo a cargo del triunfo de México sobre Ecuador por 2-0, donde expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca en un entredicho con Santiago Giménez.

Afuera de las canchas, su trayectoria quedó salpicada por un episodio extrafutbolístico que causó una fuerte conmoción. En 2020 fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina, en medio de una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y venta de armas ilegales, aunque fue liberado horas después sin que se le levantaran cargos y tras ser interrogado como testigo.

En total, Vinčić acumula 512 partidos dirigidos, en los que mostró 2130 tarjetas amarillas y 116 rojas. Además, sancionó 120 penales.