Así reaccionó Franco Colapinto al conocer que Checo Pérez volverá a la Fórmula 1

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 ya es una realidad y uno de los más felices por la noticia fue Franco Colapinto. El joven piloto argentino, que atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría con Alpine, celebró la vuelta de uno de los corredores con los que mantiene mejor relación dentro y fuera de las pistas.

Cadillac sorprendió al anunciar que desembarcará en la Fórmula 1 en 2026 y, para dar un golpe de efecto, confirmó a dos pilotos de experiencia: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Ambos, que quedaron fuera de la grilla del 2025 por distintas circunstancias, volverán al ruedo como parte del nuevo proyecto de la marca estadounidense.

En el caso de Pérez, el vínculo con Red Bull se rompió antes de lo previsto y lo dejó sin asiento pese a tener contrato hasta 2026. Bottas, por su parte, no renovó con Sauber y pasó este año como piloto reserva de Mercedes. La llegada de ambos Cadillac busca construir un equipo competitivo desde cero. “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, dijo Graeme Lowdon, director del equipo. “Su experiencia, sus comentarios y su instinto competitivo serán clave para este proyecto”, remarcó.

La imagen compartida en redes sociales sobre el regreso de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas a las pistas (Foto: Instagram @cadillacf1)

La reacción de Franco Colapinto en redes

Al enterarse de la noticia, Colapinto no ocultó su alegría. En uno de los posteos con los que el mexicano anunció su regreso, el argentino comentó con entusiasmo: “¡Vamos Checoooo!”. Así, dejó en claro la buena relación que mantiene con el piloto de Guadalajara.

El regreso del Checo Pérez, además, trajo un alivio enorme para el joven de Pilar. Esto se debe a que Cadillac había sonado como destino para varios pilotos en busca de equipo, y la confirmación de Checo y Bottas despeja rumores sobre posibles reemplazos en otras escuderías. Cabe recordar que Colapinto solo mantiene su contrato en Alpine hasta finales de 2025 y hasta el momento no se anunció una renovación para 2026.

El comentario buena onda de Franco Colapinto a Checo Pérez (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

La emoción del Checo Pérez al anunciar su vuelta a las pistas

Respecto de su contratación, Checo Pérez se mostró entusiasmado por llegar a un nuevo proyecto de la Fórmula 1 y, que además, contará con el respaldo de Cadillac. “Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, indicó Checo en un comunicado de prensa.

“Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir”, continuó.

Así anunció Sergio "Checo" Pérez su vuelta a las pistas

“Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), el equipo Cadillac de Fórmula 1 está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento”, cerró en su posteo en redes sociales.