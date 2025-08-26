Cadillac confirmó a sus dos pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas

Los rumores corrían hace tiempo y, en los últimos días, ya era un secreto a voces. Cadillac, la escudería que se sumará el año próximo a la Fórmula 1, presentó la alineación de pilotos para la temporada 2026. Se trata de dos caras muy conocidas y experimentadas: el mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Con el exRed Bull y el exladero de Lewis Hamilton en Mercedes se iniciará esta aventura en la máxima categoría del automovilismo.

Tanto Pérez como Bottas, ambos de 35 años, estuvieron fuera de la temporada 2025 de la categoría. En el caso del mexicano, luego de que Red Bull decidió romper con antelación el contrato que habían extendido hasta 2026, mientras que el finlandés luego de no ser renovado por Sauber.

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac F1 y de TWG Motorsports, indicó que la intención era obtener la experiencia de dos pilotos para la primera temporada y, con ello, ayudar en el desarrollo del coche en una temporada clave donde las normativas técnicas apenas tendrán su primera campaña.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, declaró el director del equipo, Graeme Lowdon, en el anuncio. “Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto de competición y, por supuesto, su velocidad serán invaluables para dar vida a este equipo. Muchas gracias al equipo de Mercedes por su cooperación y comprensión”.

Checo Pérez: “Increíblemente emocionante”

Respecto de su contratación, Checo Pérez se mostró entusiasmado por llegar a un nuevo proyecto de la Fórmula 1 y, que además, contará con el respaldo de Cadillac.

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, indicó Checo en un comunicado de prensa, destacando que el objetivo es lograr un desarrollo que los coloque en un período considerable de tiempo en posición de pelear por los podios.

“Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir”

“Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), el equipo Cadillac de Fórmula 1 está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento”.

El piloto mexicano se quedó sin asiento este año después de que Red Bull anunciara en diciembre pasado su marginación, a pesar de haber firmado una extensión de contrato en junio de 2024. Compitió para cuatro equipos desde su debut en 2011 con Sauber y sus períodos más largos fueron en Force India (2014-2018) y Red Bull (2021-2024). Formó parte de 281 grandes premios (se impuso en seis), sumó 1638 puntos y se subió a 39 podios.

Bottas: “Es una visión a largo plazo”

En tanto Bottas, que hace unos meses sonó como posible reemplazo de Franco Colapinto en Alpine, apuntó: “Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso pero a la vez con los pies en la tierra. Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se construye desde cero y ayudar a convertirlo en algo que realmente pertenezca a la parrilla de la F1”.

Si bien Bottas nunca ganó un título de pilotos, el veterano de 12 temporadas y 246 grandes premios jugó un papel importante en la era dominante de Mercedes (que duró de 2014 a 2021). Se unió al equipo en 2017, y las Flechas Plateadas ganaron cinco campeonatos de constructores hasta 2021. Durante ese lapso con el equipo, Bottas consiguió 10 victorias, 20 pole positions, 58 podios y 1797 puntos.

Valtteri Bottas sonó como posible reemplazo de Colapinto

Al final de la temporada 2021, George Russell se unió a Mercedes y Bottas encontró un nuevo espacio en Sauber. Pero su etapa en Sauber fue más complicada, ya que el equipo tuvo problemas con el auto, con lo que pasó de victorias y pole positions durante su etapa en Mercedes a solo sumar 59 puntos en tres temporadas con su nueva escudería (ninguno de los cuales consiguió en 2024). Sauber finalmente decidió renovar su plantel de pilotos, dejando al finlandés sin asiento para 2025, pero sí el interés de al menos un equipo: Cadillac. Mercedes trajo entonces al nacido en Nastola, Finlandia, de vuelta a casa: lo fichó como piloto reserva para 2025. No solo participó en las pruebas, sino que también ayudó al novato Kimi Antonelli, hoy compañero de Russell.