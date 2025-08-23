Franco Colapinto mostró el álbum íntimo de sus vacaciones europeas: yate de lujo, jet ski, comida, música y entrenamiento

La pausa más larga de la Fórmula 1 está por terminar y Franco Colapinto aprovechó sus últimos días de relax para compartir en su cuenta oficial de Instagram algunos de sus mejores momentos en el verano europeo. “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras dale locoooo”, escribió al pie de su publicación, que incluyó fotos y videos junto a su círculo más íntimo.

Franco Colapinto compartió detalles de sus vacaciones con amigos (Foto: Instagram @francocolapinto)

Uno de los videos que más llamó la atención fue en el que se mostró en plena ejercitación de cuello, una rutina indispensable para los pilotos, ya que en cada curva soportan hasta cinco veces el peso de su cabeza debido a las fuerzas G. “Entrena ese cuello pá?”, bromeó el productor Bizarrap en los comentarios, a lo que Franco respondió divertido: “Quiere salir a la pista ya ese cuello”.

Franco Colapinto disfrutó de una noche con sus amigos (Foto: Instagram @francocolapinto)

Pero el piloto también se dio tiempo para disfrutar con amigos. En sus publicaciones se lo vio en un barco junto a Bizarrap, recorrió rutas en bicicleta y paseo en jet ski por Formentera, en las Islas Baleares. En uno de los videos, compartido primero por el productor musical, Colapinto sorprendió con giros y maniobras sobre el mar Mediterráneo. “Jajaja, día top”, escribió en sus historias.

Franco Colapinto en moto de agua

La comida es otra de las grandes pasiones de Franco, por lo que no faltaron imágenes de sus abundantes platillos, en los que se permitió darse algunos gustos como comer papas fritas o una gran porción de torta. Rápidamente, se volvió viral en redes sociales con la gran cantidad de mensajes de sus fans alentándolo en la nueva etapa que está por comenzar: “¡Vamos nene!”; “Nuestro gran piloto y atleta, lo mejor llegará pronto” y “Vamos crack con todo ahora”.

El joven aprovechó sus vacaciones para descansar y preparar su cuerpo para las siguientes carreras que le esperan (Foto: Instagram @francocolapinto)

Esta pausa, que comenzó el 3 de agosto y termina el 29 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, es el único respiro prolongado en el calendario de la F1. Previamente, el deportista corrió ocho carreras en las que debió adaptarse a su nueva escudería y nuevo auto, el A525.

¿Cuándo y dónde juega de nuevo Franco Colapinto?

Tras la pausa durante el verano europeo, la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará el 31 de agosto en el circuito de Zandvoort. La actividad en pista comenzará el viernes 29, con las primeras sesiones de prácticas, y continuará el sábado con la clasificación. Este trazado, que contempla 72 vueltas, promete un fin de semana muy esperado por los fanáticos del automovilismo, teniendo en cuenta que Franco Colapinto tendrá que pelear por los puntos, con sus principales rivales: McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

El cronograma completo del Gran Premio de Zandvoort:

Viernes 29 de agosto – Entrenamiento 1: 7.30

Viernes 29 de agosto – Entrenamiento 2: 11.00

Sábado 30 de agosto – Entrenamiento 3: 6.30

Sábado 30 de agosto – Clasificación: 10.00

Domingo 31 de agosto – Carrera (largada): 10.00