Así viven las mujeres de la selección argentina el partido contra Argelia
A través de las redes sociales, las parejas y familias de los jugadores de la Scaloneta mostraron todo su apoyo antes del debut en el Mundial
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El partido entre Argentina y Argelia paraliza a todo el país y, obviamente, las mujeres de los jugadores de la selección argentina lo viven con fervor como todos los hinchas. A través de las redes sociales, las distintas parejas de los futbolistas de la Scaloneta compartieron imágenes íntimas del encuentro previo al partido que tuvieron en la concentración y les desearon lo mejor en el debut mundialista.
“Es hoy mi amor”, escribió Agustina Gandolfo en sus historias de Instagram junto con una foto con su marido, Lautaro Martínez, y Theo, su hijo menor de tan solo dos años. La modelo se ilusionó con que su pareja sea titular en el primer partido de la selección en el Mundial.
La familia de Valentín “Colo” Barco mostró cómo vive la previa de camino al estadio en Kansas City. “Él está muy bien físicamente y está acá para aportar su granito de arena”, aseguró su padre ante un periodista de la cadena ESPN.
La pareja de Barco, Yazmín Jauregui, compartió en sus redes sociales una tierna foto del futbolista junto a su hija Gemma en la concentración. “Foto del reencuentro. Te extrañamos mucho”, escribió junto con la imagen.
Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, le dedicó una publicación llena de amor a su pareja y llevó tranquilidad a los hinchas sobre su lesión. “Al fin juntos, esperé tanto este momento. Te amo mi vida, qué felicidad verte bien”, puso en la foto donde se la ve abrazar al número 3 de la selección argentina.
Varias de las parejas de los jugadores participaron del banderazo que se realizó el lunes en Kansas City para alentar al equipo. Emilia Ferrero, mujer de Julián Álvarez, mostró una foto de la hinchada, dejando en claro su entusiasmo mundialista.
Valu Cervantes también participó del banderazo en la ciudad estadounidense. En sus historias de Instagram, compartió una foto de una bandera dedicada a su pareja, Enzo Fernández. “Enzo, ¡con vos a todos lados! San Martín", decía el “trapo” en homenaje al mediocampista, que se prepara para el primer partido frente a Argelia.
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, mostró toda la intimidad del encuentro que mantuvo con su marido en la concentración. Junto a sus tres hijos, visitó al jugador y escribió en la publicación: “Mi vida entera”.
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