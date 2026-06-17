Así vivió Ángel Di María el debut de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina debutó en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, gracias a los tres goles de Lionel Messi, quien además igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia. En medio de la alegría por el triunfo, una de las ausencias que más se hizo sentir fue la de Ángel Di María, que siguió el partido a la distancia y compartió su emoción al ver el estreno de la Albiceleste en la defensa del título.

Ángel Di María se despidió oficialmente de la selección argentina el 14 de julio de 2024, luego de levantar la Copa América y ponerle punto final a una etapa inolvidable con la camiseta albiceleste. En cuanto a su carrera en cuanto a clubes, su último ciclo en Rosario Central terminó en mayo de 2026, mientras que su vínculo contractual con la institución se extenderá hasta el 30 de junio de este año.

A pesar de estar alejado de las canchas, el exfutbolista siguió de cerca el debut argentino en el Mundial. A través de sus historias de Instagram, mostró que eligió vivir el encuentro en un ambiente íntimo y familiar.

Ángel Di María alentó desde casa y emocionó a todos (Captura: Instagram @angeldimariajm)

En la publicación se lo pudo ver compartiendo una cena junto a sus seres queridos mientras observaba el partido, una postal que reflejó la emoción y el cariño con el que continúa acompañando a la selección.

El emotivo mensaje de Ángel Di María en el debut de Argentina

Di María se emocionó con el debut argentino y dejó un mensaje especial (Captura: Instagram @angeldimariajm)

A través de sus redes sociales, Ángel Di María compartió un sentido mensaje en la previa del debut argentino en el Mundial, el primero que vive como espectador desde su retiro de la selección. Con palabras cargadas de emoción, el exintegrante de la Scaloneta les hizo llegar su apoyo a Lionel Messi y al resto del plantel, al tiempo que reflejó la ilusión que despierta una nueva cita mundialista en todo el país.

“Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón que estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió Fideo. Además, reconoció la nostalgia de ya no estar dentro del campo de juego: “Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha”. Para cerrar, aseguró que comparte la misma esperanza que millones de argentinos y lanzó: “Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos Argentina!”.