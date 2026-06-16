Leo Balerdi rompió el silencio tras quedar afuera del Mundial y le dedicó un mensaje a la selección argentina

Leonardo Balerdi rompió el silencio por primera vez luego de quedar desafectado de la selección argentina por una lesión. En la previa del debut mundialista de la celeste y blanca, publicó un posteo en Instagram para agradecerles a sus compañeros por el homenaje que le hicieron en el entrenamiento. Todo el plantel y el cuerpo técnico posó con un cartel que decía: “Leo, estamos todos con vos”.

“Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, escribió el defensor.

El posteo de Balerdi tras quedar afuera del Mundial por una lesión (Foto: Instagram @leobalerdi5)

“Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, sentenció.

Durante el último entrenamiento previo al debut frente a Argelia, todo el equipo de la selección argentina posó en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City con una pancarta dedicada al defensor. “¡Leo Balerdi, estamos todos con vos!”, escribieron desde las redes sociales de la selección mayor.

En la previa del debut, la selección argentina posó con una pancarta dedicada a Leo Balerdi (Foto: Instagram @afaseleccion)

Asimismo, tanto Facundo Medina como Nicolás Paz, dos de las nuevas incorporaciones al plantel, como el preparador físico del equipo, Luis Martín, replicaron la publicación en sus historias para extenderle el cariño al defensor, quien no dudó en compartirlas en sus redes a modo de agradecimiento. Hasta hoy, ninguno de los futbolistas ni el propio Balerdi se habían pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

El jugador del Olympique de Marsella logró afianzarse en la defensa de la selección argentina durante la gestión de Lionel Scaloni y terminó convirtiéndose en uno de los 26 convocados para disputar la Copa del Mundo. A los 27 años, iba a hacer su debut mundialista; sin embargo, durante los entrenamientos en Kansas City, se hizo realidad el peor temor de cualquier deportista.

El viernes 6 de junio debió abandonar el entrenamiento en el estadio Kyle Field de College Station previo al amistoso contra Honduras y, tras una serie de estudios, se confirmó que sufrió un desgarro en la pierna derecha y quedó desafectado de la concentración. “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, fue el mensaje que compartieron desde la selección.

Balerdi sufrió un desgarro en la pierna derecha y quedó desafectado de la concentración Prensa AFA

Lionel Scaloni fue el encargado de darle, en privado, la noticia más dura. ”Lamentablemente tuvimos que darlo de baja porque no cumplía con los requisitos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos y era demasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que hablar con él y comunicarle que no iba a formar parte de la Copa“, dijo el director técnico en conferencia de prensa tras el partido contra Honduras y admitió que “todo el grupo quedó un poco tocado por todo lo que pasó”.

Tras recibir la noticia, el futbolista decidió dejar la concentración para regresar a Europa. Durante los días siguientes se barajaron posibles nombres para reemplazarlo en la lista. Finalmente, se confirmó que el elegido fue Marcos Senesi.

A qué hora debuta la selección argentina en el Mundial 2026

Este martes 16 de junio la selección argentina hará su debut en el Mundial 2026. A partir de las 22 (hora argentina) enfrentará a Argelia por el Grupo J en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

La selección argentina debuta en el Mundial este martes a las 22 frente a Argelia Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

El partido se podrá seguir en vivo en Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+.

El segundo partido de la fase de grupos será frente a Austria el lunes 22 a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y el tercero el sábado 27 a las 23 (hora argentina) frente a Jordania en el mismo estadio del estado de Texas.