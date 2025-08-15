Armand Duplantis provocó a Noah Lyles por el empujón de Kenny Bednarek y el velocista la contestó
El sueco tomó por asalto una conferencia de prensa y fue pícaro contra el campeón mundial, cuya respuesta causó más risas
Tal vez solo una superestrella del atletismo, como Armand Duplantis, podía salirse con la suya haciendo una pregunta tan traviesa a Noah Lyles, el campeón olímpico de los 100 metros. El poseedor del récord mundial de salto con garrocha quería saber más este viernes sobre el empujón que Lyles recibió de Kenny Bednarek después de ganar los 200 metros en el campeonato nacional de Estados Unidos hace dos semanas.
“¿Puedo hacer una pregunta?”, dijo Duplantis al final de una conferencia de prensa con varios atletas en Polonia, junto a Lyles pero con Bednarek ausente, en vísperas de que los velocistas renueven su rivalidad en los 100 metros de la etapa de Silesia de la Liga Diamante.
La pregunta insidiosa de Duplantis a Lyles
"I want to ask Noah about that staredown..."@mondohoss600 asking @LylesNoah the controversial questions...🥵#DiamondLeague#SilesiaDL🇵🇱 pic.twitter.com/43WoxQodnI— Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 15, 2025
“Quiero preguntarle a Noah sobre esa mirada y ese empujón”, afirmó Duplantis, sonriendo y mirando directamente a Lyles. “Por esa [dijo una palabra soez], eso fue un poco loco”, fue la respuesta, según consigna la agencia AP.
Lyles repitió la respuesta que dio el 4 de agosto en Eugene, Oregón, después de que la disputa posterior a la carrera con Bednarek pareciera alimentar una rivalidad en la pista que se ha calentado antes del campeonato Mundial del próximo mes en Tokio. “Como dijo el entrenador: «Sin comentarios»”, respondió Lyles, provocando risas en la sala. Y Duplantis replicó: “Está bien. Pero lo disfruté, lo disfruté”.
El controvertido desenlace: mirada y empujón
Noah Lyles vs. Kenny Bednarek didn’t disappoint in a tense 200m. 🍿— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 3, 2025
📺 NBC & Peacock pic.twitter.com/NEADV4AcKF
Lyles fue invitado a hacer su propia pregunta a Duplantis, y sugirió al sueco no establecer otro récord mundial este sábado, para que él pudiera ganar el anillo otorgado por los organizadores del certamen por la mejor actuación. “Sin comentarios, sin comentarios”, devolvió ‘Mondo’, provocando más risas.
Duplantis estableció el 13er récord mundial este martes en Hungría, superando el listón a 6,29 metros. Hace un año pasó 6,26 en Polonia y añadió un centímetro a la marca récord que le había valido el oro olímpico en París pocos días atrás.
En la pista, los 100 metros masculinos se perfilan como el acontecimiento principal de este sábado en Silesia, más allá de que Bednarek ha dicho que se reconcilió con Lyles en una larga conversación.
Será el primer enfrentamiento en un hectómetro entre Lyles y Kishane Thompson desde los Juegos de París, cuando el estadounidense se llevó el oro por cinco milésimas de segundo sobre el jamaiquino, ya que ambos registraron 9,79 segundos. Thompson se presenta como el hombre más rápido del mundo este año, con su tiempo de 9,75 establecido en Kingston, Jamaica, en junio.
Bednarek es segundo en la lista de la temporada, con los 9,79 con los que ganó el certamen nacional de Estados Unidos que Lyles se salteó, ya que se clasificó para el Mundial de Tokio como campeón defensor de 2023.
“Básicamente, tenemos la final olímpica, con un par de ausentes y añadiendo a algunas personas igual de rápidas”, observó Lyles, cuyo mejor tiempo de 2025 hasta ahora es de 10 segundos, marcado en Londres el mes pasado. “Va a estar bien, de todos modos”, añadió sobre la carrera de este fin de semana.
En el salto con garrocha, Duplantis sigue escribiendo la historia. Una vez más, el prodigio sueco combatirá contra sus propios límites. “Simplemente, amo competir. No importa cuántas veces pueda batir el récord del mundo. En el deporte hay que demostrarlo cada día. Nadie te da nada”, comentó el crack nacido en Estados Unidos.
