Un rayo: el estadounidense Jordan Anthony logró el oro en los 60 metros del Mundial de Polonia

El velocista estadounidense Jordan Anthony, una de las principales revelaciones de la temporada, consiguió a los 21 años y en su primer gran evento en el que representó a su país en la categoría absoluta, el título de campeón del mundo en 60 metros, en la prueba realizada este viernes en el Mundial de Atletismo Bajo Techo de Torun, Polonia.

Anthony se impuso en la prueba más extrema de la velocidad masculina indoor, con un tiempo de 6 segundos y 41 centésimas, superando el de 6,43 con el que había llegado a esta cita como el mejor de 2026. En los campeonatos de Estados Unidos, clasificatorios para este Mundial, Anthony había sorprendido ganando en esta distancia por delante de Trayvon Bromell y de su compañero de entrenamiento Noah Lyles, al que dejó sin billete para Torun.

Jordan Anthony, la bandera y la sonrisa; en el certamen clasificatorio de su país dejó atrás a nada menos que Noah Lyles. NurPhoto - NurPhoto

Más joven y menos musculoso que la mayoría de sus rivales, Anthony superó en el podio al jamaiquino Kishane Thompson (6,45, medalla plateada), vigente subcampeón olímpico y mundial de 100 metros al aire libre, y a Bromell (también 6,45, bronce). “Me da igual si me ganaste antes. Mi filosofía es que es difícil ganarle a alguien dos veces, porque la segunda vez tenés que estar mejor preparado. Y yo estuve preparado todas esas segundas veces”, es el lema de un Anthony que está marcando un camino en el atletismo.

Se trata del primer trofeo internacional para Anthony, un atleta procedente del fútbol americano y que el pasado junio se había proclamado campeón universitario (NCAA) en los 100 metros. Después de aquel éxito se unió al grupo de entrenamiento de Lance Brauman en Florida, lo que lo convirtió en compañero durante su preparación de Lyles, el actual campeón olímpico de los 100 metros.

Andy Díaz, otra vez en salto triple

Andy Díaz, cubano de nacimiento pero que representa a Italia, revalidó su título de campeón mundial en salto triple. A los 30 años, Díaz triunfó al registrar 17,47 metros en el primero de sus seis intentos, estableciendo la mejor marca en lo que va de la temporada. Superó así al jamaiquino Jordan Scott (17,33) y al argelino Yasser Mohammed Triki (17,30), que completaron el podio.

Díaz, que obtuvo el bronce olímpico en París 2024 y vigente campeón europeo bajo techo, volvió a un gran podio internacional después de su decepcionante sexto lugar en el Mundial al Aire Libre Tokio 2025.

En Polonia facilitaron su victoria las ausencias del campeón olímpico Jordan Díaz y el campeón mundial Pedro Pablo Pichardo, nacidos en Cuba, como él, pero que representan respectivamente a España y Portugal. En el cuarto lugar quedó el cubano Lázaro Martínez (17,14), campeón mundial bajo techo en 2022.

Andy Díaz, nacido en Guantánamo hace 28 años, era una de las principales opciones cubanas de medalla en el Mundial de Torun, después de conseguir las medallas plateada en 2023 y de bronce en 2025 en esta prueba pero en el Mundial al Aire Libre. El otro cubano que participó en la competencia este viernes, Andy Hechevarría, fue 12º (16,41).

En cuanto a los sudamericanos, los brasileños Almir Dos Santos (6º, con 16,92) y Elton Petronilho (10º, con 16,61), se quedaron fuera de la recompensa de las medallas.