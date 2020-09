Diego Méntrida y un gesto deportivo que dio la vuelta al mundo

Diego Méntrida regaló un gesto de deportividad y fue el gran protagonista del Triatlón de Santander a pesar de no haber celebrado el triunfo. Con la posibilidad de terminar tercero en la competencia y colgarse la medalla de bronce, el madrileño dejó pasar a pocos metros de la meta a un rival que se había equivocado el camino.

Encarando el último giro de la carrera, el británico James Teagle, que ocupaba la tercera posición, se equivocó de trayecto. Un error de cálculo que le imposibilitaba subirse al podio porque Méntrida lo había superado. No obstante, el español de 21 años -a sabiendas de que lo había pasado gracias a ese error- lo esperó para dejarlo pasar a escasos metros de la línea de llegada. Con esto, el británico se adueñó de la tercera plaza.

"Al ver cómo se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía", aseguró Méntrida tras la carrera. "Lo volvería hacer", añadió. "Teagle no debió de ver el desvío hacia la meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el asunto es que él se lo merecía", remarcó. Apenas finalizada la competencia, el británico reconoció el gesto de su colega y le dio la mano en señal de agradecimiento.

El español Francisco Javier Gomez Noya fue el ganador del triatlón, seguido por otro corredor local, Kevin Viñuela González. Teagle, entonces, quedó en el tercer lugar con un tiempo de 1:47:48, un segundo menos que Méntrida.

Esta competencia constó de una etapa de natación, una de ciclismo y la última de carrera. El gesto deportivo, inclusive, tuvo el reconocimiento de Iker Casillas, el ex arquero de Real Madrid y la selección española.

Méntrida es un atleta que representa a Ecosport de Alcobendas y estudia un doble Grado en la Universidad Rey Juan Carlos: Fisioterapia y Ciencias del Deporte. "Todo esto me salió así, es lo más justo", insistió. Se quedó sin los 300 euros que le hubieran correspondido por finalizar tercero, pero se llevó el aplauso de todos una vez que llegaron a la línea de meta.

Teagle le agradeció a Méntrida a través de sus redes sociales: "Gracias por todo a Diego, que terminó 4°. Mostró una deportividad increíble cuando pasé por el camino equivocado más allá de la línea de llegada. Se detuvo y me permitió pasar una vez que retomé en el camino correcto. Una carrera impresionante y honesta. ¡Quizás algún día esté en la misma posición y espero poder ser tan deportivo como él!", escribió.

