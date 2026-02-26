Marcelo Gallardo se va de River: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida

Marcelo Gallardo no continuará como director técnico de River Plate. Así lo resolvió el lunes, luego de tomarse varias horas de meditación tras lo que significó la derrota ante Vélez por 1-0, por la sexta fecha del torneo Apertura.

La noticia se esperó con ansiedad en las entrañas del mundo millonario, en una reunión que se dio en el River Camp de Ezeiza con el DT Enzo Francescoli y el presidente Stefano Di Carlo, que se acercó al predio durante la tarde-noche, sobre el final de la práctica. Y el cónclave duró cerca de dos horas.

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo y el DT Marcelo Gallardo en la Sala de Sesiones de Más Monumental Hernan Zenteno - La Nacion

Así anunció su fin en River

El video de Marcelo Gallardo en el que anunció su renuncia como DT de River

Qué dijo en el video de despedida

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, comenzó diciendo Gallardo en un video publicado en las redes sociales de River.

Y agregó: “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución, con todo lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas, y espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.

Marcelo Gallardo en el partido River Plate vs Tigre en el estadio Mas Monumental por la Liga Profesional de Fútbol MARCOS BRINDICCI

En números, la crisis en River

Los errores en el juego por los que su equipo atraviesa una crisis son muy evidentes. Lo trajo a esta situación un funcionamiento inestable y carece de reacción anímica y futbolística: llevaba 18 partidos sin dar vuelta un resultado y los últimos 11 juegos que comenzó en desventaja los terminó perdiendo.

También decisiones cambiantes, niveles individuales a la baja y un rumbo de juego que nunca estuvo claro. Factores que explican el debilitado presente millonario.

No jugar la Copa, otro ítem decisivo

Si bien la acumulación de malos resultados frente al primer equipo de River fue el detonante principal para su salida del club el próximo jueves, hubo otro aspecto decisivo para la partida de Gallardo: la no participación del conjunto Millonario en la edición 2026 de la copa Libertadores.

Además de las consecuencias dentro del plano deportivo, no participar del mayor certamen continental tiene repercusiones económicas. Donde, solo por integrar la fase de grupos, River se hubiera alzado con US$3 millones fijos, más US$330.000 por partido ganado.

La no participación del conjunto Millonario en la edición 2026 de la copa Libertadores delineó su salida del club JUAN MABROMATA� - AFP�

Coudet, uno de los apuntados para suceder al Muñeco

Coudet pica en punta para reemplazar a Gallardo

Coudet trabaja en el Alavés de España desde diciembre de 2024 y renovó su vínculo con la entidad europea recientemente. El entrenador aseguró la permanencia en la primera división y extendió su contrato hasta fines de junio de 2026. A pesar de su presente en Europa, el Chacho expresó su voluntad de volver a River en diversas oportunidades.

Crespo y Solari, también se cuelan en la lista

Además de Coudet, otros nombres que pican en punta para suceder el trono de Gallardo son Hernán Crespo y Santiago Solari, ambos con antepasados millonarios.

Cuántos títulos ganó el Muñeco en River

La leyenda del DT más ganador en la historia riverplatense se grabó con varias estrellas, entre las que se encuentran:

2014 Copa Sudamericana

2015 Recopa

2015 Copa Libertadores

2015 Copa Suruga Bank

2016 Recopa

2016 Copa Argentina

2017 Copa Argentina

2017 Supercopa Argentina

2018 Copa Libertadores

2019 Recopa

2019 Copa Argentina

2019 Supercopa Argentina

2021 Liga Profesional de Fútbol

Marcelo Gallardo tras obtener la Copa Libertadores

Las derrotas más dolorosas de su segundo ciclo

En esta segunda etapa como DT, el Muñeco vivió más tristezas que alegrías. Entre los cruces que más secuelas dejaron figuran: