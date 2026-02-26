Marcelo Gallardo se va de River: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida
El entrenador le puso punto final a su segundo ciclo en el Millonario; el jueves, ante Banfield, será el último partido en el Monumental; el video del anuncio y quiénes suenan para suceder a la leyenda riverplatense
Marcelo Gallardo no continuará como director técnico de River Plate. Así lo resolvió el lunes, luego de tomarse varias horas de meditación tras lo que significó la derrota ante Vélez por 1-0, por la sexta fecha del torneo Apertura.
La noticia se esperó con ansiedad en las entrañas del mundo millonario, en una reunión que se dio en el River Camp de Ezeiza con el DT Enzo Francescoli y el presidente Stefano Di Carlo, que se acercó al predio durante la tarde-noche, sobre el final de la práctica. Y el cónclave duró cerca de dos horas.
Así anunció su fin en River
Qué dijo en el video de despedida
“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, comenzó diciendo Gallardo en un video publicado en las redes sociales de River.
Y agregó: “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución, con todo lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas, y espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.
En números, la crisis en River
Los errores en el juego por los que su equipo atraviesa una crisis son muy evidentes. Lo trajo a esta situación un funcionamiento inestable y carece de reacción anímica y futbolística: llevaba 18 partidos sin dar vuelta un resultado y los últimos 11 juegos que comenzó en desventaja los terminó perdiendo.
También decisiones cambiantes, niveles individuales a la baja y un rumbo de juego que nunca estuvo claro. Factores que explican el debilitado presente millonario.
No jugar la Copa, otro ítem decisivo
Si bien la acumulación de malos resultados frente al primer equipo de River fue el detonante principal para su salida del club el próximo jueves, hubo otro aspecto decisivo para la partida de Gallardo: la no participación del conjunto Millonario en la edición 2026 de la copa Libertadores.
Además de las consecuencias dentro del plano deportivo, no participar del mayor certamen continental tiene repercusiones económicas. Donde, solo por integrar la fase de grupos, River se hubiera alzado con US$3 millones fijos, más US$330.000 por partido ganado.
Coudet, uno de los apuntados para suceder al Muñeco
Coudet trabaja en el Alavés de España desde diciembre de 2024 y renovó su vínculo con la entidad europea recientemente. El entrenador aseguró la permanencia en la primera división y extendió su contrato hasta fines de junio de 2026. A pesar de su presente en Europa, el Chacho expresó su voluntad de volver a River en diversas oportunidades.
Crespo y Solari, también se cuelan en la lista
Además de Coudet, otros nombres que pican en punta para suceder el trono de Gallardo son Hernán Crespo y Santiago Solari, ambos con antepasados millonarios.
Cuántos títulos ganó el Muñeco en River
La leyenda del DT más ganador en la historia riverplatense se grabó con varias estrellas, entre las que se encuentran:
- 2014 Copa Sudamericana
- 2015 Recopa
- 2015 Copa Libertadores
- 2015 Copa Suruga Bank
- 2016 Recopa
- 2016 Copa Argentina
- 2017 Copa Argentina
- 2017 Supercopa Argentina
- 2018 Copa Libertadores
- 2019 Recopa
- 2019 Copa Argentina
- 2019 Supercopa Argentina
- 2021 Liga Profesional de Fútbol
Las derrotas más dolorosas de su segundo ciclo
En esta segunda etapa como DT, el Muñeco vivió más tristezas que alegrías. Entre los cruces que más secuelas dejaron figuran:
- Libertadores 2024: eliminación ante Atlético Mineiro.
- Supercopa Internacional: derrota ante Talleres de Córdoba.
- Libertadores 2025: eliminación ante Palmeiras.
- Superclásico 2025: derrota ante Boca que pudo ser goleada.
