Champions League: Atalanta eliminó al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del partido

El único equipo italiano que consiguió avanzar a los octavos de final de la Champions League lo hizo de manera épica, en un desenlace inolvidable. Atalanta había perdido por 2-0 en Alemania en el partido de ida ante Borussia Dortmund, pero logró la clasificación en los play-offs gracias al 4-1 que consiguió como local, con un gol en el octavo minuto de descuento.

El serbio Lazar Samardzic marcó el penal que le dio el boleto a la siguiente instancia a los nerazzurri, después de que la revisión en el VAR permitiera decretar la pena máxima y la expulsión del argelino Ramy Bensebaini. El defensor le había cometido falta al montenegrino Nikola Krstovic, que terminó con la frente ensangrentada por haber recibido el impacto de los tapones cuando el número 5 intentó despejar de manera imprudente. Era la última acción del tiempo reglamentario, tras haberse marcado los tres minutos extra.

¡POR ESTA ACCIÓN EN EL FINAL, HAY PENAL PARA ATALANTA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/l19IIKnzc0 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Ese gol, tras la atención médica y la revisión, evitó así la prórroga, después de que el equipo italiano estuviera al frente por 3-0, una diferencia que le alcanzaba para clasificarse, y Karim Adeyemi le pusiera suspenso a la serie al descontar a 15 minutos del final. Así, todo parecía ir hacia el desempate de los 30 minutos extra.

No obstante, llegó la jugada que definió todo con un contexto que sumó un factor insólito adicional: el vendado Krstovic levantó sus brazos para celebrarlo antes de que su compañero conectara la pelota que viajó hacia un ángulo. Nikola se quedó parado en el lugar con la misma actitud, mientras sus compañeros corrían para festejar de cara al público. El delantero había ingresado poco antes de que el visitante lograra el descuento por Gianluca Scamacca, el autor del primer tanto del encuentro.

¡ATALANTA A LOS OCTAVOS DE FINAL! ¡SAMARDZIC MARCÓ EN EL FINAL EL 4-1 (4-3 GLOBAL) Y ELIMINÓ AL DORTMUND!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YL5pqBEyzO — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Justo antes del descanso, un remate de Davide Zappacosta, que se desvió en Bensebaini, engañó al arquero Gregor Kobel para el segundo gol de Atalanta. Y a los 12 minutos de la segunda etapa, el croata Mario Pasalic había establecido el 3-0 de cabeza que ilusionaba al local.

Demasiado vulnerable en defensa, el equipo dirigido por Niko Kovac, segundo en la Bundesliga detrás del Bayern Munich, estuvo muy impreciso cuando quedó de cara al imponente arquero Marco Carnesecchi y sólo celebró por el gol de Karim Adeyemi, que acababa de entrar desde el banco al momento de marcar. No le alcanzó.

Mario Pasalic celebra su gol, el tercero de Atalanta, en la remontada ante Borussia Dortmund en Bérgamo; el equipo italiano avanzó a los octavos de final de la Champions League ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Todos nos habían dado por descartados, pero siempre creímos y nunca nos rendimos”, dijo Zappacosta, uno de los goleadores. Aun así, el equipo de Bérgamo necesitó una mano: se asomaba la prórroga cuando un error de Gregor Kobel permitió que Atalanta lanzara un último ataque, después de que se hubieran jugado los tres minutos asignados inicialmente de tiempo añadido. El club de Bérgamo aguarda el sorteo para saber si en los octavos irá contra el Arsenal inglés o Bayern Munich.

Lo mejor de Atalanta - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, subcampeón de este torneo en 2024 y cuartofinalista en 2025, quedó ahora eliminado de manera prematura. Por su parte, Atalanta había caído en esta instancia la temporada anterior, ante Brujas de Bélgica, y esta vez avanzó a unos octavos donde tendrá por delante a uno de los poderosos de las grandes ligas europeas: Bayern Munich o Arsenal, según determine el sorteo de este viernes.

Juventus quedó eliminado

Después de caer por 5-2 en Turquía la semana pasada, Juventus había logrado adelantarse por 3-0 en el tiempo reglamentario este miércoles en la revancha con Galatasaray y llevar la serie al alargue en Italia. Pero a la hazaña le faltó algo más. En la prórroga no logró sostener la remontada y quedó eliminado al sufrir dos goles en ese lapso: el éxito por 3-2 fue insuficiente y decretó el avance del conjunto turco en el que juega Mauro Icardi -ingresó a los 42 del segundo tiempo- a los octavos de final de la Champions League.

Manuel Locatelli abrió el marcador, de penal, a los 37 minutos del primer tiempo y en la segunda etapa, pese a tener un futbolista menos por la expulsión de Lloyd Kelly, la Vecchia Signora aumentó la diferencia con los goles de los defensores Federico Gatti y Weston McKennie.

Fue entonces cuando, de cara a los 30 minutos extra, el delantero argentino ingresó desde el banco de suplentes. Los tantos de Victor Osimhen, con una definición cruzada entre las piernas del arquero Mattia Perin, y Barıs Yilmaz, a un minuto del final, sentenciaron el camino del conjunto italiano en el torneo esta temporada.

Lo mejor de Juventus - Galatasaray

Según la llave prevista, Galatasaray tendrá en la siguiente instancia un adversario de la Premier League: Liverpool o Tottenham. Eso se definirá este viernes.