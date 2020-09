Sifan Hassan vomitó antes de la largada y se sintió mal en la primera media hora, pero se recuperó a tal punto que fijó el récord del mundo de la hora, en la Liga Diamante. Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 09:00

Cayeron dos récords de la hora este viernes en Bruselas en la Liga Diamante, que se desarrolla sin público. Uno fue conseguido por la estrella del atletismo británico Mo Farah, en un inmejorable regreso a las carreras de pista después de tres años dedicados a las de ruta. El otro tuvo una característica especial: la neerlandesa Sifan Hassan bajó la marca de la categoría femenina pese a cierto percance... "No me encontraba bien antes del inicio de la carrera. Incluso vomité", reveló.

Farah, de 37 años, recorrió 21,330 kilómetros y superó la marca del etíope Haile Gebrselassie, que había transitado 21,285 en 60 minutos el 27 de junio de 2007. El cuádruple campeón olímpico (5000 metros y 10.000 metros en 2012 y 2016), bien lanzado por sus liebres, se encontró a mitad de carrera con su compañero de entrenamiento Bashir Abdi, dueño de la segunda marca europea de todos los tiempos en maratón (2h4m49s, en marzo en Tokio, Japón). Farah se desprendió del atleta belga en el último minuto.

Además, varias indicaciones a lo largo del recorrido iban informando a Farah de la velocidad a la que debía transitar para alcanzar el récord. El británico había anunciado el año pasado su deseo de volver a pisar el tartán para protagonizar los 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La cita olímpica fue aplazada un año a causa del coronavirus, y entonces el exitoso regreso del corredor de origen somalí se dio en el estadio Rey Balduino. "Estoy fatigado, pero también muy feliz esta noche. Es una bonita forma de mostrar a la gente que es posible", dijo Farah, que tras cumplirse la hora continuó corriendo unos cuantos metros, feliz, como si no quisiera dejar la competencia, mientras lo aplaudía un competidor rezagado. El británico volverá a afrontar los 42,195 kilómetros de una maratón el 4 de octubre próximo en Londres, pero en calidad de liebre de lujo del keniano Eliud Kipchoge y del etíope Kenenisa Bekele, los dos mejores maratonistas de la historia.

Mo Farah volvió a las carreras de pista y, ayudado por liebres e indicaciones en el camino, quebró la marca mundial de distancia recorrida en una hora, en Bruselas. Crédito: Twitter

A Farah le queda por delante la tarea de limpiar su imagen, salpicada luego de la suspensión de cuatro años infligida en 2009 a su antiguo mentor, el estadounidense Alberto Salazar, por "incitación" al dopaje. Ironía del destino, una ex alumna del controvertido preparador logro una gesta parecida.

"Después de 30 minutos me sentí mejor. Fue en los 20 últimos cuando gané la confianza que necesitaba. Cuando quedaban apenas dos minutos de reloj di todo lo que me quedaba", narró Hassan, que había estado descompuesta previamente a la prueba. No obstante, recorrió 18,930 kilómetros y pasó al archivo la marca que era propiedad desde 2008 de la etíope Dire Tune Arissi, de 18,517.

Hassan, de 27 años y que brilló en el Mundial Doha 2019 con un doblete inédito 1500 y 10.000 metros, dominó esta vez a la keniana Brigid Kosgei, que tiene el récord de maratón desde 2019, 2h14m4s.

La otra cara de la moneda en la Liga Diamante mostró al sueco Armand Duplantis, que fracasó en su intento de superar la marca del mítico Sergei Bubka de 6,14 metros al aire libre en salto con garrocha, establecida en 1994. Dos días después de su exhibición en Lausana (6,07 metros), el plusmarquista mundial (saltó 6,18 el 15 de febrero, pero bajo techo) se quedó ahora en los 6 metros, al fallar en sus tres intentos de 6,15.