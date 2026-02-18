Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 es la de los interzonales y el azar hizo que uno de los encuentros sea entre Boca Juniors y Racing Club. El clásico se jugará este viernes desde las 20 (horario argentino) en la Bombonera y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.32 contra 3.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.04.

El xeneize igualó en el último partido con Platense 0 a 0 como local sin jugar bien y quedó séptimo en la zona A con siete puntos, todos conseguidos ante su gente. En el año que disputará la Copa Libertadores desde la etapa de grupos, necesita urgentemente victorias y, sobre todo, elevar su nivel porque el entrenador Claudio Úbeda es mirado de reojo porque su equipo no tiene una identidad definida.

Lo negativo para el elenco azul y oro es que no podrá contar con sus dos mejores jugadores: Leandro Paredes y Exequiel Zeballos. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 tiene un esguince en el tobillo derecho y se especula con que no podrá jugar los próximos tres encuentros. El ‘Changuito’, por su parte, padece una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. Ambos se suman a las sabidas bajas, también por lesión, de Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Milton Giménez, Carlos Palacios y Alan Velasco.

La Academia, por su parte, se recuperó con dos victorias seguidas de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Con esos resultados positivos escaló hasta el noveno puesto en la clasificación general del Grupo B y, sobre todo, el entrenador Gustavo Costas salió del ojo de la tormenta.

Para visitar a Boca, la entidad de Avellaneda recupera a tres jugadores: Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez. El ex-Estudiantes de La Plata superó un traumatismo en la cresta ilíaca; el defensor zurdo volverá a estar disponible tras superar algunos inconvenientes personales; y el futbolista surgido de Banfield se recuperó de un esguince de tobillo. Por este motivo, la única baja confirmada es la de Elías Torres, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre del año pasado.

Racing dejó atrás un mal arranque en el Torneo Apertura 2026 y lleva dos victorias en fila Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Ambos clubes se enfrentaron a fines de 2025 en las semifinales del Torneo Clausura de ese año con victoria de Racing 1 a 0 como visitante en la Bombonera con gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Más allá de que en el último choque fue alegría para el albiceleste, la historia le sonríe al club del barrio porteño de La Boca. Teniendo en cuenta el amateurismo y el profesionalismo, se enfrentaron en 221 oportunidades con 94 triunfos, 74 del conjunto de Avellaneda y 53 empates.

Por torneos nacionales de Primera División jugaron 185 veces. Boca se impuso en 84, Racing en 57 y empataron en 44 ocasiones. En copas nacionales hubo 18 encuentros y la ventaja es del equipo albiceleste con 12 victorias. El xeneize ganó cuatro y hubo dos igualdades. En campeonatos internacionales hay supremacía de Boca con cinco victorias en 13 partidos. Racing celebró una vez e igualaron siete.