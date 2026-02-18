Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026

El 2026 es un año de compromisos importantes para Lionel Messi con la selección argentina porque tiene por delante la Finalissima frente a España y el Mundial Estados Unidos-México-Canadá. Pero también para con su equipo, Inter Miami, porque competirá en al menos tres certámenes con el anhelo de darle otra estrella y seguir rompiendo estadísticas individuales.

Las Garzas disputaron tres amistosos en la pretemporada, todos en Sudamérica y con el rosarino como figura principal. Primero, perdieron en Perú frente a Alianza Lima 3 a 0; luego le ganaron a Atlético Nacional en Colombia 2 a 1; y, por último, igualaron en Ecuador contra Barcelona de Guayaquil 2 a 2. En este último cotejo el astro sufrió una lesión muscular y, por eso, se canceló el cotejo que su equipo tenía previsto en Puerto Rico ante Independiente del Valle.

Lionel Messi jugó tres amistosos con Inter Miami en la pretemporada 2026 ESTEBAN VEGA LA-ROTTA� - AFP�

Esta semana Messi volvió a entrenar a la par de sus compañeros, lo que evidencia una mejoría de su dolencia. En ese contexto, el entrenador Javier Mascherano cuenta con él para el debut en la Major League Soccer (MLS) previsto para el próximo sábado frente a Los Ángeles FC como visitante. Curiosamente, el elenco rosa disputará sus primeros cuatro encuentros del certamen estadounidense fuera de su casa. Los otros tres serán el clásico vs. Orlando el 1° de marzo; ante DC United el 7 de marzo; y vs. Charlotte una semana después.

Posteriormente, Inter Miami debutará en los octavos de final de la Concachampions frente a un rival a definir que saldrá del ganador de la serie de la primera ronda entre Nashville y Atlético Ottawa de Canadá -en la ida ganaron los estadounidenses 2 a 0 de visitante-. Dicho cotejo está previsto para el 18 de marzo.

Lionel Messi fue el MVP de la temporada 2025 de la MLS MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El otro campeonato que jugarán Messi, Rodrigo De Paul, Germán Berterame y compañía será la Leagues Cup, donde confluyen equipos de la MLS y la Liga de México. El mismo todavía no tiene un calendario previsto y, mucho menos, fecha de inicio.

Calendario de Messi e Inter Miami en la MLS

El calendario de Lionel Messi en la primera ronda de la MLS 2026 Canchallena

En la temporada 2025 Inter Miami, de la mano de Messi, se coronó campeón de la MLS por primera vez en su historia al derrotar en la final a Vancouver Whitecaps 3 a 1. Además, fue finalista de la Leagues Cup -perdió la definición contra Seattle 3 a 0- y cumplió una destacada actuación en el Mundial de Clubes 2025 accediendo a los octavos de final, donde cedió frente a PSG 4 a 0.

El astro argentino disputó, en total, 49 partidos y anotó 43 goles. Fue elegido el MVP -mejor jugador- de la MLS y, quizás más trascendente aun porque dio indicios de que estira su carrera y jugará el Mundial 2026 con la selección argentina, es que renovó su contrato con la franquicia de la Florida hasta fines de 2028.